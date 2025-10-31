Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤ò»Ù¤¨¤ëà·»µ®Ê¬áºÊÉ×ÌÚÁï¡¡£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿µ¤¸¯¤¤
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£¹»þ¡Ë¡£¶¥ÇÏ³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¤òÄÌ¤·¤Æ´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î£²£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌÜ¹õ¤ÎÌòÊÁ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Ö¡©¡©¡©¡×¤ÈÉú¤»¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ìÆþ¤ê¤ÏÀè·î¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¥±¤«¤é¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï£²ËÜ¤Î¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Ç¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¾¯¤·ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤¬ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤äÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç·»µ®Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤¬½é¤á¤Æ¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯À¼¤ò¤«¤±¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¬¤Á¤Ê¸åÇÚ¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüÍË·à¾ì¤ÏºîÉÊÀ¤¬¹â¤¯¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÂç¤¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¶õµ¤¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºîÉÊ¤Ç¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿å«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËºÊÉ×ÌÚ¤ÈÌÜ¹õ¤Î´Ö¤Ë³Î¤«¤Êå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£