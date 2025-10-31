★【先方追加赤字確認中。配信一旦ストップ】臼田あさ美 多忙な毎日でも娘と決めている“朝の過ごし方”を明かす「時計にシールを貼って…」
フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00〜9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。
今回の放送のゲストは、約8年ぶりとなる舞台「サヨナラソングー帰ってきた鶴ー」に出演中の俳優・臼田あさ美さん。お子さんと過ごす朝時間などについて語ってくれました。
＜臼田あさ美さんプロフィール＞
主な出演作に映画「色即ぜねれいしょん」「南瓜とマヨネーズ」「架空OL日記」「雑魚どもよ、大志を抱け！」「早乙女カナコの場合は」、ドラマ「ブラッシュアップライフ」（日本テレビ）、「柚木さんちの四兄弟」（NHK）、「御上先生」（TBS）などがある。映画「愚行録」で第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞。
◆朝、子どもと過ごす時間
唐橋：この番組は、土曜朝の放送になります。臼田さんは、朝時間はどのように過ごしていますか？
臼田：私は、もうすごく朝型の人間で、朝が一番充実しています。パッと起きることができて、植物に水をあげたり、前日の夜に出しっぱなしのものとかをササッと片付けたりして。そんなこんなで娘が起きてきて、朝ごはんにして……みたいな。あっという間にスタートする感じですね。
唐橋：そうですよね。やはりお子さん中心の時間の過ごし方ですか？
臼田：はい。時計にシールを貼って「この時間までにこれをする」っていうのを2人で決めて。「今、長い針があそこに来たからこれをするよ！」みたいな感じでやっています。
唐橋：かわいいですね。あっという間に午前中が過ぎていく感じでしょうか。
臼田：そうですね。
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/