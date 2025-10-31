◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第５戦が行われ、ソフトバンクが５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。３―２で逆転勝利し、第１戦の黒星から４連勝。８回に柳田悠岐外野手（３７）の２ランで同点に追いつくと、延長１１回には野村勇内野手（２８）が勝ち越しソロを放った。就任２年目の小久保裕紀監督（５４）はＤｅＮＡに敗れた昨年の日本シリーズ（Ｓ）のリベンジに成功した。阪神は、柳田に被弾した石井大智投手（２８）が４月４日の巨人戦（東京Ｄ）以来、公式戦５７試合ぶりに失点。２年ぶりの日本一を逃した。

柳田の笑顔が爆発した。歓喜の輪のど真ん中へ―。背番号９を受け継いだ小久保監督の背中に、真っ先に手をかけた。「小久保監督になって、何も貢献できていなかった。小久保さんを日本一にできてうれしいです」。２年連続で故障に泣いたチーム最年長が、思い切り腕を上げた。

打率４割５分５厘の日本シリーズは最後も大暴れだった。８回１死一塁で左翼席への同点２ラン。「連打は厳しい。長打を打ちたかったけど、うまくいきすぎました」と豪快なフォロースルーを決めた。起死回生の一発は球団の日本シリーズ通算１００号。３７歳０か月での本塁打は、シリーズ史上４番目の年長記録となった。頂上決戦での通算５発も、野村克也とグラシアルに並ぶ球団２位タイ。前の打席ではシリーズ史上１１人目の通算５０安打に到達した百戦錬磨のベテランが、一気に空気を変えた。

今季は右けい骨骨折で長期離脱した。シリーズ開幕前日に、みずほペイペイＤを訪れた有馬トレーナーから激励された。長いリハビリを支えたパートナーとの再会。「筑後（ファーム施設）を思い出した。自分の力だけでなく、周りの方のおかげ」と感謝の気持ちを胸に、頂上決戦を迎えた。「筑後のみなさんにも喜んでもらわないといけない、という責任があった」と有言実行。やはり、タカの主役だった。（安藤 理）