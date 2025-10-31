※経済指標

【ユーロ圏】

独消費者物価指数（速報）（10月）22:00

結果 0.3%

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

結果 2.3%

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



調和消費者物価指数（HICP）

結果 0.3%

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

結果 2.3%

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



＊ECB中銀預金金利 22:15

結果 2.00％

予想 2.00％ 前回 2.00％



※発言・ニュース

＊次期ＦＲＢ議長の人選、クリスマスまでに明らかに

ベッセント財務長官がＦＯＸビジネスに出演し、ＦＲＢ議長人事について、「面談の第２弾を実施する予定だ。感謝祭明けの１２月初旬には、候補者リストを大統領に提示できると思う」と述べた。「最終決定は大統領が下すことになる。クリスマスまでには指名候補が固まる見通しだ」と付け加えた。



＊ラガルドＥＣＢ総裁

・製造業は高関税とユーロ高で足かせ。

・外需と内需の乖離は継続。

・防衛分野の政府支出が投資を支える。

・コアインフレは２％目標と整合。

・関税の完全な影響は時間の経過とともに明らかに。

・デジタルユーロ規制を迅速に導入すべき。

・賃金トラッカーは２５年、２６年前半にかけて賃金上昇の鈍化を示唆。

・米貿易合意と停戦が下振れリスクを緩和。

・成長に対する下振れリスクの一部は緩和された。

・インフレ見通しは通常よりも不確実性が高い。

・ユーロ高がさらなるインフレ抑制要因となる可能性。

・世界貿易政策環境は依然として不安定。

・ＥＣＢは好位置にある。

・現時点での成長については、あまり不満はない。

