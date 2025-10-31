ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【ユーロ圏】
独消費者物価指数（速報）（10月）22:00
結果 0.3%
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
結果 2.3%
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
調和消費者物価指数（HICP）
結果 0.3%
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
結果 2.3%
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
＊ECB中銀預金金利 22:15
結果 2.00％
予想 2.00％ 前回 2.00％
※発言・ニュース
＊次期ＦＲＢ議長の人選、クリスマスまでに明らかに
ベッセント財務長官がＦＯＸビジネスに出演し、ＦＲＢ議長人事について、「面談の第２弾を実施する予定だ。感謝祭明けの１２月初旬には、候補者リストを大統領に提示できると思う」と述べた。「最終決定は大統領が下すことになる。クリスマスまでには指名候補が固まる見通しだ」と付け加えた。
＊ラガルドＥＣＢ総裁
・製造業は高関税とユーロ高で足かせ。
・外需と内需の乖離は継続。
・防衛分野の政府支出が投資を支える。
・コアインフレは２％目標と整合。
・関税の完全な影響は時間の経過とともに明らかに。
・デジタルユーロ規制を迅速に導入すべき。
・賃金トラッカーは２５年、２６年前半にかけて賃金上昇の鈍化を示唆。
・米貿易合意と停戦が下振れリスクを緩和。
・成長に対する下振れリスクの一部は緩和された。
・インフレ見通しは通常よりも不確実性が高い。
・ユーロ高がさらなるインフレ抑制要因となる可能性。
・世界貿易政策環境は依然として不安定。
・ＥＣＢは好位置にある。
・現時点での成長については、あまり不満はない。
