Ｊ１清水は３０日、オフを挟んで４日ぶりに静岡市内で練習を再開した。次節は１１月９日にホームでＣ大阪と対戦する。社会貢献活動にも熱心に取り組むＤＦ吉田豊が、名古屋に在籍した２１年以来となるゴールに意欲を見せた。

届けたい思いがある。吉田はこのほど、知人を通じ不登校などに悩む子供たちを支援する「まちなかｂｉｚしょく堂」の活動に参加。オンラインでトークイベントを行い、小学生らと交流した。自身も４児の父であるベテランは「生きがいを見つけられなくて命を絶ってしまう子も多いと聞いた。考えさせられるし、こちらとしても得るものがある」と、貴重な時間を過ごしたことを明かした。

“本業”でも活躍を見せたい思いは強い。「テレビの前で見てくれる子もいると思う。ゴールだったり、勇気あるプレーを見せられたらスタジアムにも来たいと思ってもらえるかもしれない」。リーグで得点すれば、名古屋に在籍していた２１年５月のＣ大阪戦以来となる。直近は４試合連続で先発し、ほぼ毎試合シュートも記録。「ウィング（バック）の時は前に行く回数も多くなっている。チャンスは増えた」と、一発の可能性は高まっている。

本職はサイドだが、前節（２５日）の東京Ｖ戦では３バックの右で先発し完封に貢献した。「違うポジションでもプレーできたことは成長だと思うし、自信になった」とうなずく。Ｊ１通算３５６試合出場を誇る３５歳は、ピッチ内外で頼れる存在であり続ける。