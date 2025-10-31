◇ラグビー 「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―南アフリカ（１日、英ロンドン）

日本ラグビー協会は３１日、「リポビタンＤツアー２０２５」のテストマッチ、南アフリカ戦（日本時間２日、ロンドン）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。世界ランク１３位の日本は、同１位のＷ杯２連覇に挑む。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「世界一の強豪と戦うことは素晴らしいこと。間違いなく世界一のチームで、だからこそいい試練になるし、若手のチームにとっては、自分たちを試すいい機会」と腕をまくった。

２０１５年Ｗ杯、日本が「ブライトンの奇跡」を起こしてから１０年の節目。当時ラグビー少年だったロックの２３歳、ディアンズはゲーム主将を務める。「小さい頃から、トップ３のチームにチャレンジすることは楽しみにしていた」。相手はＷ杯、そして南半球４か国による「チャンピオンシップ」でも連覇した格上。ディアンズは「世界で一番フィジカルがあると言われているチーム。ドミネートできるようにしたい」と、気持ちで引いていない。

秋のシリーズ、２５日のオーストラリア戦では１５―１９と接戦を演じて惜敗。指揮官は「自信はついていると思う」と、手応えを口にする。１５年の歴史的金星は、日本ラグビー界にとっても象徴的な１勝。当時の“再現”に挑むジョーンズＨＣは「ジャパンにとって大事なことは、レガシーを引き継いでいくこと。あの時以上のパフォーマンスをすることは大事だが、選手はその責務を楽しんで果たしたいと思っている」と、２度目の歴史的勝利に期待を寄せた。