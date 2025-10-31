「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）

全力で１５１試合を駆け抜けたが、最後の最後に目を真っ赤にした。阪神・石井大智投手が流した、悔し涙。「野球の残酷さを知りました」。４月４日以来、５７試合、２０９日ぶりの失点が痛恨の同点弾。今できることを出し切ったからこそ、感じたのは力の差。思わずマウンドで下を向き、敗戦後は涙をこらえきれなかった。

２点リードの八回。及川からつながれたバトンを岩崎につなぐという、シーズン同様のリレーだった。鉄壁と称された、圧倒的な安心感。それが崩れた。１死一塁で柳田に１５０キロの直球で勝負したが、左翼ポール際に被弾。表情が一気に曇った。

「自分の今できるベストは出せた球だった。技術も力も全てにおいて力不足」

打たれたから言うわけではない。登板した４試合で身に染みた、歴然とした差だった。「本当に通用しなかった。自分的には投げ切れた球だと思ったんですけど、明らかに力負けです」。負けを認め、必死に言葉を振り絞った。

だからといって、シーズンでの歴史に残る記録が色あせることはない。そして、まだ夢の続きがある。「野球人生が終わったわけじゃない。来年は抑えるために頑張っていきたい。また来シーズン連覇をして、絶対に日本一になりたい」。現実を受け止め、また日が昇れば一歩を踏み出す。忘れ物を取りにいくために。