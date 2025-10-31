肺の機能が落ちた患者に腸から特殊な溶液を通じて酸素を吸収させる治療「腸換気法」について、東京科学大などのチームが治験で安全性を確認したと発表した。

研究成果が国際科学誌に掲載された。

治験を行ったのは武部貴則・同大教授らと同大発新興企業「ＥＶＡセラピューティクス」（大阪市）などのチーム。２０〜４５歳の健康な成人男性２７人に対し、溶液２５〜１５００ミリ・リットルを肛門から注入して経過を１時間観察した。

その結果、一部の人で腹痛などがあったが、重い副作用はなかった。今回は溶液に酸素を加えなかったが、５００ミリ・リットル以上を注入した人の血液で酸素濃度が上昇する傾向がみられた。大気中の酸素が溶液に溶け、腸から吸収された可能性があるという。

武部教授らは腸で呼吸するドジョウをヒントにマウスやブタで実験し、呼吸不全の症状を改善させることに成功。人々を笑わせ、考えさせる研究に贈られるイグ・ノーベル賞を２０２４年に受賞した。有効性が確認されれば、２９年頃に承認申請する方針という。

名古屋大の芳川豊史教授（呼吸器外科学）の話「有効性が確認できれば呼吸不全の治療の選択肢を増やせる可能性があり、大きな意義がある」