視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

10月31日（金）は「ハロウィン 驚きの大変身スペシャル！」と題した総集編！ ヒーローからサル、憧れの超人気アイドルまで、依頼者が憧れの大変身を遂げる爆笑名作選をお届け！！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

竹山隆範探偵が調査した『サルになりたい男』は、鳥取県の男性（当時20）から。僕は毎日、四足で野山を駆け回っている。大好きなサルになりたいからだ。中２の時、サルの身体能力の高さに憧れ、本格的に四足の練習を開始。それからは、サルのような野生的な能力を手に入れるために、６年間ずっとサルになる練習を続けている。サルの動きや行動も、自分なりに研究してきた。しかし、困ったことに僕１匹では、どうしてもサルになりきることが出来ない。なぜなら、サルは追いかけっこをして遊んだり、喧嘩をしたり、毛づくろいをし合ったりと、仲間と行動を共にすることがほとんどだからだ。一度でいいので、仲間のサルと野山を駆け回ってみたい！ どうか僕と一緒にサルになってくれる仲間を探して欲しい、というもの。

©️ABCテレビ

すると、もはや身体も心もサルというべき依頼者のもとへ、あのギネス世界記録保持者が現れ…。実は、この依頼者はつい先日、四足走行の100ｍ走で14秒55というギネス新記録を樹立し、メディア等で大きく取り上げられた。筋金入りの“サルになりたい男”の、大変身ヒストリーは必見！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

10月31日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『正義のヒーロー！？コシヌマン参上！』（18年6月15日放送）、桂二葉探偵の『私を松田聖子にして』（24年5月24日放送）など、様々な依頼を解決した。