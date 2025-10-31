DeNAの村田修一野手コーチ（44）が来季2軍監督に就任することが30日、分かった。今季球団スタッフから指導経験なしで異例の抜てきとなった桑原義行2軍監督（43）は、同スタッフに復職する。

「男・村田」が指揮官となる。村田コーチは、02年ドラフト自由枠で日大から横浜（現DeNA）に入団。ファンから「男・村田」の愛称で親しまれ、2度の本塁打王に輝いた。1年目から15年連続2桁本塁打を記録して通算360発。右のスラッガーとして名をはせた。

現役引退後は巨人とロッテで打撃コーチなどを歴任して指導力を磨き、14年ぶりに古巣に復帰した今季は野手コーチとして愛弟子の筒香の再生に尽力するなど手腕を発揮した。現役時代は三塁手としても3度のゴールデングラブ賞を獲得するなど攻守で完成度が高く、相川新監督の下で広い視野から若手を育成する2軍監督として適任と判断された。

2軍は今季イースタン・リーグでは6位ながら投手で竹田、武田、野手で石上、田内ら若い力が育った。来季以降も1軍に新たな戦力を送り出すことが期待される。今季限りで退任した三浦前監督は19年に1軍投手コーチとして現場復帰し、20年の2軍監督を経て21年から1軍監督に昇格。2軍で采配経験を積むことが将来的な1軍監督の道につながる可能性もある。

◆村田 修一（むらた・しゅういち） 1980年（昭55）12月28日生まれ、福岡県出身の44歳。東福岡、日大を経て02年ドラフト自由獲得枠で横浜（現DeNA）入団。07、08年に本塁打王に輝き、11年オフに巨人にFA移籍。17年オフに巨人を自由契約となって18年はBC・栃木。同年限りで現役引退。NPB通算は1953試合で打率・269、360本塁打、1123打点。19〜22年は巨人、23、24年はロッテでコーチ。08年北京五輪、09年WBC日本代表。右投げ、右打ち。