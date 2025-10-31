日本ハムからドラフト３位指名された大塚瑠晏内野手（２２）＝東海大＝が３０日、神奈川県平塚市の同大野球部グラウンドで指名あいさつを受けた。高い守備力で大学日本代表でもレギュラーの世代Ｎｏ．１遊撃手。目を引くのはきりりとした端正な顔立ちだ。大渕スカウト部長も開口一番「イケメンですね」と感心した。

日本ハムでは３月に松本剛、伊藤ら５選手が女性グラビア週刊誌「ａｎａｎ」にスーツ姿で登場。表紙を飾った。グラウンド外でも積極的にファンに発信していく球団の土壌がある。中学、高校時代のバレンタインデーには「１０個いかないぐらい」のチョコをもらっていたという大塚も「表紙は狙ってはいないですけど、そのぐらいの活躍はしたい」と、はにかみながら目標に掲げた。

東海大相模、東海大と名門で主将を歴任した統率力と野球ＩＱの高さも折り紙付き。ゴールデングラブ賞とベストナインが、目指すタイトルだ。瑠晏（るあん）の名前の由来は「人を魅了する人になってほしい」という願いから。プレーでもビジュアルでもファンを魅了するＮｏ．１の“イケメンショート”を目指す。