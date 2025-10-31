フジテレビの藤井弘輝アナウンサー（34）がパパになっていたことが30日、分かった。関係者は「親しい知人には報告済みで、既に2〜3歳ほどのお子さんがいらっしゃる」と話している。父で歌手の藤井フミヤ（63）も孫の成長を日々楽しみに過ごしているという。

藤井アナは16年に入社し、20年に同局の年上社員と結婚。現在は早朝の情報番組「めざましテレビ」などに出演しており、生放送を終えた午後は家庭での時間を大切にしている。

これまで発表がなかったことについて関係者は「情報番組を担当しており、私的な情報を積極的に発信するべきではないと考えていたのでは」とした。

フミヤにとっても可愛い孫だ。今年1月放送のバラエティー番組では「孫の成人式が見たい」「元気なおじいちゃんになりたい」などと発言しており、溺愛している様子をうかがわせていた。

フジは本紙に「社員のプライバシーについてはお答えしておりません」と話した。

◇藤井 弘輝（ふじい・こうき）1991年（平3）10月18日生まれ、東京都出身の34歳。慶大卒業後、16年にフジテレビに入社。同年から「めざましテレビ」の各コーナーを現在まで担当。バラエティー番組ではフミヤのモノマネを披露したこともある。特技はドラム演奏。