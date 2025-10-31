女優の工藤美桜（26）が11月3日スタートの読売テレビ制作の深夜ドラマ「悪いのはあなたです」（関西ローカル、TVerで配信）で、女優活動10年にして“初不倫”する。M！LKの山中柔太朗（23）とのダブル主演作。不倫地獄へと転がり落ちていくアラサー女性役で「楽しい挑戦で新しい自分を開拓できた」と充実の表情を浮かべた。

2020〜21年に放送されたスーパー戦隊シリーズ「魔進戦隊キラメイジャー」でヒロイン役を演じて脚光を浴びた工藤。だが、今作では正義感とは逆で、これまで見せたことがない罪悪感や汚い感情を演じていく。

「実は少女漫画のヒロイン役が憧れだった」と話したように、恋愛作品への出演が少ないといい「相手に振り回され、魅了される表情を見せるのも新鮮でした」。「ジェットコースターのように変わる」という感情の表現に苦労したが、「もっと揺さぶられる役にも挑戦してみたい」と大きな刺激になった様子だ。

濡れ場もあり、モデルデビューした10歳の頃から知るファンからは「見られない」との声もあるという。だが、「“うわー”と目を背けずに新しい私を見てもらえたら」と呼びかけた。（山内 健司）

◇工藤 美桜（くどう・みお）1999年（平11）10月8日生まれ、東京都県出身の26歳。15年にテレビ朝日「仮面ライダーゴースト」で本格的に女優デビュー。TBSドラマで映画化もされた「TOKYO MER」シリーズでは「死者はゼロです」のせりふでおなじみ。1メートル66。