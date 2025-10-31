モバイルバッテリー再資源化を義務付け、政府検討…レアメタル回収や発火事故防止図る

政府は、小型家電リサイクル法の対象に、２０２６年度からモバイルバッテリー、ポータブル電源、加熱式たばこ機器、電子たばこ機器の４品目を追加する方向で検討を始めた。

適切な回収とリサイクルで、内蔵するレアメタル（希少金属）の再資源化を進め、リチウムイオン蓄電池の発火事故の防止につなげる。

同法はスマートフォンやデジタルカメラ、ゲーム機などを対象に、レアメタルの回収を目的として１２年に制定された。高い技術力がある全国約６０社のリサイクル事業を行う「認定事業者」に対し、自治体と連携した回収と再資源化を義務づけている。経済産業省と環境省は、自治体や認定事業者と意見交換し、政令で追加指定する方向だ。

モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン蓄電池は、焼却や埋め立て処分のほか、不適切に保管されている事例が多く、自治体などから発火リスクを指摘する声が上がっている。適切な再資源化には、蓄電池の検知機や消火設備も必要とみられ、政府は補助金を活用する方針だ。

モバイルバッテリーと携帯電話、加熱式たばこ機器の３品目は、２６年４月の改正資源有効利用促進法の施行に合わせ、メーカーや輸入販売事業者による自主回収とリサイクルを義務付ける「指定再資源化製品」への追加が決まっている。小型家電リサイクル法の対象にも加え、再資源化を確実に進めたい考えだ。