東証プライム上場の物流大手「鴻池運輸」（大阪市中央区）が、大阪国税局から２０２３年３月期までの３年間に約３億円の所得隠しを指摘されていたことが関係者の話でわかった。

同社は元社員による流用を損失として計上したが、同国税局は、不正が多額で長期間にわたっており、同社が監督責任を怠ったと判断したとみられる。重加算税を含む法人税、消費税の追徴税額は計約１億円。

同社は処分を不服として国税不服審判所に審査請求している。

同社が昨年４月に公表した調査結果などによると、不正は２３年１１月、同国税局の税務調査で発覚した。茨城県内の支店の元課長（会社法違反の特別背任罪で有罪確定）と支店元副長（１審で有罪判決を受け、控訴）らが共謀。２０〜２３年、取引先７社に架空の業務を発注して偽の請求書を作成させる手口などで計約５億４９００万円を流用した。

同社は昨年３月、２人を懲戒解雇にし、鴻池忠彦会長兼社長の月額報酬を３０％（３か月）減額するなどした。

関係者によると、同国税局は、２人が支店幹部で、同社が多額の不正に長期間気づかなかったことなどを考慮し、所得隠しと判断したとみられる。

同社は取材に「審査請求したことは事実ですが、それ以上のコメントはございません」と回答した。