退職を勤務先に告げるのは気が重い。

できれば顔を合わせずに済ませたい。そんなニーズに応える退職代行サービスが警察の捜査を受けた。

本人に代わって勤務先に退職の意思を伝えるというサービスの在り方に、法的なリスクが潜んでいる可能性がある。警察は実態を徹底解明してもらいたい。

警視庁は、退職代行サービス「モームリ」の運営会社や二つの弁護士事務所を弁護士法違反容疑で捜索した。利用者と勤務先の間で生じ得るトラブルなどの法的な交渉を弁護士にあっせんし、報酬を受け取った疑いが持たれている。

弁護士法は、弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で弁護士に法律事務をあっせんする「非弁行為」や、弁護士が無資格者から依頼人を紹介してもらう「非弁提携」を禁じている。

弁護士が依頼人よりも紹介者の意向を優先し、法に基づく判断が歪（ゆが）められる恐れがあるためだ。

退職代行が提供できるサービスは本来、退職したいという利用者の意向を勤務先に通知する行為に限られる。その際に発生する未払い賃金や退職金などの交渉は「法的な問題」とされ、弁護士資格のない業者は代行できない。

そのため、モームリは利用者を定期的に提携先の弁護士事務所に紹介していたとみられている。弁護士側にも、コンスタントに仕事を得られるメリットがあったのだろう。法曹への信頼を損ねる行為だと言わざるを得ない。

モームリの利用者の中には、紹介された弁護士に未払い給与の交渉を頼んだものの、十分に対応してもらえなかったケースもあった。着手金を支払ったのに給与は受け取れず、労働基準監督署への相談を勧められたという。

退職代行の利用は近年、若者を中心に急速に広がり、業者は全国に１００社以上あるとされる。転職者の１６・６％が利用していたというデータもある。

利用する理由は「退職を引き留められた」「退職を言い出せる環境でない」などが多かった。

一部の業者は以前から非弁行為の疑いが指摘され、東京弁護士会が注意を呼びかけていた。モームリ以外の業者も業務に問題がないか、自ら点検する必要がある。

会社を辞めようとすると嫌がらせを受けるなど、業者を使わざるを得ない場合もあろう。ただ、安易な退職や自分で言えないというだけで業者を利用するのは、職場への礼を欠く行為だと受け取られかねないことも認識すべきだ。