米国と中国が貿易戦争の一時休戦で合意した。

両国のみならず、世界に悪影響が広がらぬよう、更なる緊張緩和につなげていかねばならない。

トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が、韓国・釜山で１時間４０分、会談した。対面の会談は第２次トランプ政権の発足後、初めてで、約６年ぶりとなる。

緊張と緩和を繰り返してきた米中の攻防は、痛み分けと言うべき結果となった。

中国はレアアース（希土類）の輸出規制の強化を１年間延期する。米国が対抗措置となる１００％の追加関税を見送ることで折り合ったとみられる。

また、中国が合成麻薬フェンタニルの密輸対策を強化することと引き換えに、米国は追加関税を２０％から１０％に引き下げるという。これにより中国への平均関税率は５０％台から４０％台に下がる。

米中両国の対立がこれ以上、激化すれば、世界経済にも甚大な打撃が及びかねなかった。互いに自制したことは評価できる。

だが、米中に横たわる懸案は、ほとんど解決されていない。

米国にとって、中国は最大の貿易赤字国だが、不均衡の是正策は見いだせていない。不公正な補助金や知的財産権の保護などの問題も目立った改善は見られない。

むしろ、一連の攻防では、中国側の強さが際立った。レアアース規制の強化により米自動車企業が生産停止に追い込まれるなど、中国依存体質が露呈したからだ。

トランプ氏は来年秋に中間選挙を控えており、中国の大豆輸入再開など容易に得られる成果で妥協せざるを得なかったようだ。

習氏側にも弱みがある。長引く不動産不況で経済の減速は鮮明だ。貿易戦争の長期化は好ましくないと判断したのではないか。

摩擦がいつ再燃するのか。予断を許さない状況は変わるまい。

経済にとどまらず、米中の長期的な競争は続くだろう。

中国はウクライナ侵略を続けるロシアからエネルギーを輸入し、継戦能力を支えている。

また、中国は台湾に軍事的威嚇を繰り返してもいる。それにもかかわらず、トランプ氏は会談で台湾問題に言及しなかった。

トランプ氏によれば、来年４月に訪中し、習氏がその後、米国を訪れる計画だという。

トランプ氏は、習政権の独善的な対応を改めるよう強く求めていくべきだ。また、双方はあらゆるレベルで意思疎通を深め、対立を管理していくことが望まれる。