商品を持つふじや食品の中島靖浩さん。「原料価格の上昇で大きな影響を受けています」と話す＝福井県越前市

ふじや食品（福井県越前市）が生産する「スイーツ胡麻どうふ」の売り上げが伸びている。発売した2019年度に比べて2024年度の販売個数は約5.3倍に増えた。「スイーツ胡麻どうふ」を開発したふじや食品の中島靖浩（なかしま・やすひろ）さんは「最初は商品としての位置付けが中途半端で、おかずと勘違いしたお客さんから苦情が来ました」と振り返る。パッケージに「甘味」と明記することで状況が好転した。【共同通信＝浜谷栄彦記者】

すりつぶしたゴマを原料とする「胡麻どうふ」は、もちもちとした食感が特徴で栄養バランスに優れている。もともと僧侶が食べる精進料理の一つだったといい「甘いもの」というイメージは薄かった。

2010年に自社ブランド商品の開発担当に就いてから「小豆胡麻どうふなどをちょこちょこ作ったけど、さっぱり売れませんでした」。2019年、再びスイーツ胡麻どうふを市場に投入したものの「デザート」か「おかず」か、どっちつかずで販売は伸び悩む。

翌2020年、通常のお菓子に比べてカロリーが少ないため「太ってしまう罪悪感を減らすスイーツに方向性を絞りました」。決断は奏功し、健康志向の人から支持を集める。

シリーズの主力商品「越前庵 くるみ胡麻どうふ」は238円。「キワモノと捉える人がいるかもしれないけど、純粋においしいものしか売りません」。食品メーカーとしての自負をのぞかせた。岡山県出身、53歳。（年齢と価格は2025年9月時点）

ふじや食品の「越前庵 くるみ胡麻どうふ」