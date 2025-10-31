¥Ç¥Ó¥å¡¼57Ç¯ÌÜ¤ÇÉñÂæ·Ð¸³¥¼¥í¡¡¿¹ÅÄ·òºî¤¬¸µ¥ß¥¹ÆüËÜ¤Î53ºÐ½÷Í¥¤Ë¡ÖÉñÂæ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸µ¥ß¥¹ÆüËÜ¤Î½÷Í¥ÂçÃÝ°ì½Å¡Ê53¡Ë¤¬¡¢11·î5Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÇîÉÊ´Û·à¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ëÉñÂæ¸ø±é¡Ö¹ÈÍÕ»³ÈìÎø¡Ê¤â¤ß¤¸¤ä¤Þ¤Ò¤ì¤ó¡Ë¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¿¹ÅÄ·òºî¡Ê75¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎFM NACK5¡ÖÀÄ½Õ¤â¤®¤¿¤ÆÄ«°ìÈÖ¡ª¡×¡Ê11·î2Æü¸áÁ°6»þ30Ê¬¡Ë¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀÄ½Õ¤Î·®¾Ï¤Ï¤¯¤¸¤±¤Ê¤¤¿´¡¡Áý´©¹æ¡×¡Ê11·î3Æü¸á¸å3»þ¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Ï2017Ç¯¡ÊÊ¿29¡Ë¤Ë¡Ö»þÂå·à¤ÎÅô¤ò¾Ã¤¹¤Ê¡×¤ÈÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¡Ö¤¢¡¦¤¦¤ó¥Ï¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÂè12²ó¤Î¸ø±é¤¬¡Ö¹ÈÍÕ»³ÈìÎø¡×¤À¡£¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ÈÎØ²ö¡Ê¤ê¤ó¤Í¡ËÅ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÎî¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿É±¤È¡¢·Ý¼Ô¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢°áÁõ¤äÈ±·Á¤ÎÁáÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¹²¤¿¤À¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£Êª¸ì¤Ï¿®½£¡¦¸Í±£»³¡Ê¤È¤¬¤¯¤·¤ä¤Þ¡Ë¤Ø¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ËÍè¤¿Ê¿°ÝÌÐ¡Ê¤¿¤¤¤é¤Î¤³¤ì¤â¤Á¡Ë¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¹¹²ÊÉ±¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¼ò¤ò°û¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤·¤Þ¤¦¡£ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¹¹²ÊÉ±¤Ïµ´½÷¡Ê¤¤¸¤ç¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ó¤Êµ´½÷¤ÈÆ®¤¦Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
69Ç¯¡Ê¾¼44¡Ë¤Ë±Ç²è¡ÖÍ¼·î¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ57Ç¯ÌÜ¤Î¿¹ÅÄ¤À¤¬¡¢ÉñÂæ¸ø±é¤Î·Ð¸³¤Ï³§Ìµ¡£¿¹ÅÄ¤¬¡ÖÉñÂæ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»Ù±ç¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¼«¿È¡¢Êì1¿Í»Ò1¿Í¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»ä¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¿·³ã»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò¡Ø»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±çÊÆ¡Ù¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÂÎ©¶è¤Î¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¢¤À¤Á»Ò¤É¤â»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¹ÓÀî¶è¤Î¡ÖNPOË¡¿Í¤¤¤¤Ð¡×¡ÖàÓ¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¡¢ºë¶Ì¤Ç¤ÏÄá¥±Åç»Ô¤Î¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥«¥í¡¼¥ì¡×¤Ê¤É¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£