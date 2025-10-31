阿部巨人の“機動力改革”が３０日、本格的にスタートした。秋季キャンプ２日目に走者一、三塁を想定した戦略的走塁練習に２５分間も時間を割いた。足と作戦面で他球団に後れを取った今季の反省を生かし、秋では異例となる実戦を想定した本格的な走塁練習を行った。岡本和真内野手（２９）のメジャー挑戦が濃厚な来季は、１点をもぎ取るスモールベースボールの重要性が高まる。足でかき回す新攻撃スタイルの土台を、秋から固めていく。

シートノックを終えた選手たちが、二手に分かれて一、三塁ベースに向かった。スタンドのファンもまばらな午前１０時１０分、いきなり本格的な走塁練習が始まった。若手野手８人が一、三塁のランナーだ。門脇と浦田が重盗を決めれば、佐々木がセーフティースクイズで頭から本塁に滑り込む。快足ぞろいのヤングＧが２５分間、Ｇタウンのダイヤモンドを所狭しと駆け回った。

シーズン終了からわずか１８日目。早くも超実戦的走塁練習が導入された背景には“危機感”がある。今季のチーム盗塁数５３は１２球団最少。スコアラーやデータ班が総ざらいで分析した結果、橋上オフェンスチーフコーチが「すこぶる、よくなかった」と明かしたように、走塁面は細かい指標の多くが１２球団ワーストクラスであることが判明。得点圏打率もリーグ３位の２割４分にとどまり「走者を出しても得点を奪えない」という課題がはっきり見えた。

走者を務めた門脇、浦田、浅野、若林、佐々木、オコエ、荒巻、中山は全員が５０メートル６秒前後。走力のある選手はそろうが「（チームとして）サインの不徹底もいくつか見受けられました」と橋上チーフ。基礎をたたき込んだ上で、先も見据えた。一塁走者がつまずいたフリをしてけん制を誘い出し、その隙に三塁走者がホームに突入する“奇策”も盛り込む徹底ぶりで、足を生かす走塁意識と判断を植え付けた。

長年主砲を務めた岡本が、ポスティングでメジャー挑戦を表明。絶対的な４番が不在となる来季は、足を絡めて効率よく点を重ねる機動力野球が必要となる。今季６盗塁の門脇が「盗塁を全然していないので、走っていかないと。細かいところを詰めていきたい」と言えば、同０盗塁の浦田も「自分の武器は足。１回でも多く塁に出て走るのが仕事だと思っています」と走塁意識の向上を自らに課した。

個人のレベルアップに重点を置きつつ、細かな作戦練習で「量と質」の両立をにらむのが今キャンプだ。阿部監督は「和真もいなくなるし、打ちまくって点を取るのは難しい。今年もエンドランとか作戦面の失敗がすごい目立っている。いろいろなことを試しながら来年に向けてやっている最中。こういう練習は毎日やると思う」と先を見据えた。Ｖ奪回への道は足元改革から。実りの秋にするべく、阿部巨人は走り、考え、細部にこだわっていく。（内田 拓希）