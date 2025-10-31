ＤｅＮＡの村田修一野手コーチ（４４）が来季から２軍監督に配置転換されることが３０日、分かった。

今季、コーチとして古巣復帰を果たした村田氏は、主に１軍の打撃部門を担当。リーグトップの５１０得点を挙げた強力打線を指導し、チームの４年連続Ａクラス入りもサポートした。今回の配置転換は将来的な１軍監督就任も視野に入れたチーム内での人事異動とみられ、村田氏は来季から１リーグ３グループの新体制となる２軍戦で指揮を学んでいくことになる。

村田氏は０２年ドラフト自由枠で日大から横浜（現ＤｅＮＡ）に入団。「男・村田」との愛称で呼ばれ、勝負強い打撃を武器に、０７年から２年連続で本塁打王に輝くなど主軸として活躍した。１２年に巨人にＦＡ移籍後も主力としてプレーし、ＢＣ栃木を経て１８年限りで現役引退後は巨人、ロッテでコーチを歴任した。

相川新監督とは横浜、巨人でともにプレーし、引退後も巨人でともにコーチとして指導した経験もあるなど付き合いは長い。秋季トレーニング（ＤＯＣＫ）が始まる１１月２日が２軍監督としての初指導日になるとみられ、今後はファームから悲願のリーグ優勝を後押しする。

◆村田 修一（むらた・しゅういち）１９８０年１２月２８日、福岡県生まれ。４４歳。東福岡、日大を経て２００２年ドラフト自由枠で横浜（現ＤｅＮＡ）入団。０７、０８年本塁打王。１１年オフに巨人にＦＡ移籍。１８年はＢＣ栃木でプレー。１９〜２２年に巨人、２３、２４年にロッテでコーチを務めた。ＮＰＢ通算１９５３試合、１８６５安打、打率２割６分９厘、３６０本塁打、１１２３打点。右投右打。