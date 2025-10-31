¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²¿¤Ò¤È¤ÄÌµÂÌ¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ïºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÂè£µÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£µÇ¯¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡££³¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢Âè£±Àï¤Î¹õÀ±¤«¤é£´Ï¢¾¡¡££¸²ó¤ËÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Î£²¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¤ÏÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ó¡Ë¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ï¡¢ÌøÅÄ¤ËÈïÃÆ¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£´·î£´Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢¸ø¼°Àï£µ£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¼ºÅÀ¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤¬¤ä¤Ã¤ÈÊø¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£À±ÎÓ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë»þÂå¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¡£Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²£¹ÅÙ¡¢Ãè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ£±ÅÀº¹¤Î£³Ï¢¾¡¡£¥Ñ²¦¼Ô¤Î¶¯¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ£Ó¤Ï¡¢¥»£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ë²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òµö¤·¤¿¡£¡ÖÁÓ¼º´¶¤¬¶¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤ë¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¿¥¯¥È¤Ë¤âÇÔ°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤¿¤³¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ä¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿ºÓÇÛ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤ÇÁª¼ê¤Îµ»Ç½¤ò¿ôÃÍ²½¤·¡¢¾ðÊóÊ¬ÀÏÎÏ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ºÇ¸å¤ËÍê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ê¤Î¡ÖÄ¾´¶¡×¤À¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Ï³«Ëë¤«¤é¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤Ç¡¢°ì»þ¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î·ãÎõ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡£´ù¾å¤Î¿ô»ú¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ä¼«¿®¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤ÊºÓÇÛ¤¬£´ÀïÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó£²»àÆóÎÝ¡¢ÂåÂÇ¡¦¶áÆ£¤Ç£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢£±ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££µ²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÂçÄÅ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ëÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ëºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëºòµ¨¤Ê¤é£¶²ó¤Þ¤ÇÂçÄÅ¤òÂ³Åê¤µ¤»¡¢£·²ó¤«¤éÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶Âç¤ËÂåÂÇ¡¦¶áÆ£¤Î¾¡Éé¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤â¡¢Âè£±Àï¤ÎÍ¸¶¤òÃæ£´Æü¤Ç£µÀïÌÜ¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£±£³¾¡£µÇÔ¤ÇºÇ¹â¾¡Î¨¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç´Ø¤Î¾õÂÖ¤¬½ªÈ×¤«¤é¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥í¡¼¥Æ¤«¤é³°¤¹Èó¾ð¤Î·èÃÇ¤â¸«¤»¤¿¡£·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤ÎºÓÇÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ë½ÀÆð¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡££²ÀïÌÜ¤Ï£¹ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾ËÜÀ²¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¬¤»¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Îº´Æ£µ±¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡££³ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¡¢³¤Ìî¤«¤é¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤Îº¸ÏÓÁê¼ê¤ÎÂÐ±þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡££Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈå¤Î·ê¤òËä¤á¤¿ÀµÊá¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²¿¤Ò¤È¤ÄÌµÂÌ¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤À¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ï¾ï¤Ë¡¢»îÎý¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï£°£³Ç¯£³·î¤ËÉé¤Ã¤¿±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤Ê¤É¡¢´öÅÙ¤âÂç¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡££±£²Ç¯¤Ë£´£°ºÐ£¸¤«·î¤ÇÃ£À®¤·¤¿ÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ç¹øÄË¤Î¤¿¤áÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÃ£À®¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤·¤¿£³£³Æü¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÄ¹´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ£ÓÇÔÂà¤Î²ù¤·¤µ¤â¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ëÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£µÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄÃÂÀ¸¤«¤éÀáÌÜ¤Î£²£°¼þÇ¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢£¸ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¾¤¬´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤«¤Î´Ö¤À¡£¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î»³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êâ¤»Ï¤á¤ë¡£¡ÊÅçÈø¡¡¹À°ìÏº¡Ë
¡¡¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¼¼¡Û
¢§£±£²ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Á°¿È¤ò´Þ¤á£²£°Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º£Ö¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄÌ»»Í¥¾¡²ó¿ô¤Ï¡¢µð¿Í£²£²ÅÙ¡¢À¾Éð£±£³ÅÙ¤Ë¼¡¤¤¤Ç£³ÈÖÌÜ¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤À¡£
¡¡¢§µåÃÄ£µ¿ÍÌÜ¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¡£¥·¥ê¡¼¥º½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÎòÂå¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢
¡Ê£µ¡Ë¹©Æ£¸ø¹¯¡á£±£µ¡¢£±£·¡Á£²£°Ç¯
¡Ê£²¡ËÄá²¬°ì¿Í¡á£µ£¹¡¢£¶£´Ç¯
¡Ê£²¡Ë²¦¡¡Äç¼£¡á£¹£¹¡¢£°£³Ç¯
¡Ê£²¡Ë½©»³¹¬Æó¡á£±£±¡¢£±£´Ç¯
¡Ê£±¡Ë¾®µ×ÊÝÍµµª¡á£²£µÇ¯
¡¡£µÅÙ¤Î¹©Æ£¤ò¤Ï¤¸¤áµåÃÄ£µ¿ÍÌÜ¡£¥·¥ê¡¼¥º£Ö´ÆÆÄ¤¬£µ¿Í¤Ï¡¢ÊÌÉ½¤ÎÄÌ¤ê¡¢µð¿Í¡¢À¾Éð¤Î£µ¿Í¤ÈÊÂ¤ÓºÇÂ¿¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§£±£´Ç¯¤ÎºÆ¸½¡¡£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¡ÊÂè£²¡Ë¤ò£´¾¡£³ÇÔ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢Á´¾¡¤À¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë¾¡Íø¡££´¾¡Àè¾¡À©¤È¤Ê¤Ã¤¿£°£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢£´¾¡£³ÇÔÂÐÁ´ÀïÁ´¾¡ÂÐ·è¤Ï£±£²¡¢£±£´¡¢£²£´Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â£´¾¡£³ÇÔ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¡¢£´Ï¢¾¡¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èºå¿À¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢£¶£´¡¢£°£³¡¢£±£´Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Á´¾¡¡££±£´Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£´¾¡£³ÇÔ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢£´Àï£´¾¡¤Îºå¿À¤Ë¾¡Íø¡££²¤Ä¤ÎºÆ¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢À±¼è¤ê¤â¡ü¡»¡»¡»¡»¤ÇÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¡»³¡¡ÃÒµª¡Ë
¡¡¢¡¾®µ×ÊÝ¡¡Íµµª¡Ê¤³¤¯¤Ü¡¦¤Ò¤í¤¡Ë£±£¹£·£±Ç¯£±£°·î£¸Æü¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µ£´ºÐ¡£À±ÎÓ¤«¤éÀÄ³ØÂç¤ò·Ð¤Æ£±£¹£¹£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡ÊµÕ»ØÌ¾¡Ë¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËÆþÃÄ¡££¹£µÇ¯ËÜÎÝÂÇ²¦¡¢£¹£·Ç¯ÂÇÅÀ²¦¡££²£°£°£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡££°£·Ç¯¤«¤é£Æ£Á¤Ç¸ÅÁãÉüµ¢¡££±£²Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»£²£°£µ£·»î¹ç¤Ç£²£°£´£±°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£³ÎÒ¡¢£´£±£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£°£´ÂÇÅÀ¡££±£³¡Á£±£·Ç¯¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ¡££²£±Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢£²£²¡¢£²£³Ç¯¤Î£²·³´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£´Ç¯¤«¤é£±·³´ÆÆÄ¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£