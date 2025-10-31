陸上の日本学生対校選手権（６月）で男子１５００メートルと５０００メートルで２冠に輝いた早大のエースで主将の山口智規（４年）が来春の卒業後、実業団のＳＧホールディングスに進む意思を固めたことが３０日、分かった。複数の実業団チームからオファーを受けた中、熟慮した結果、選手の意思を尊重する強化方針を持つＳＧホールディングスを選択した。

１年時から早大の主力選手として活躍していた山口智規は４年目の今季、大きく飛躍した。６月に日本学生対校で２冠に輝くと、７月の日本選手権では１５００メートルで日本人学生歴代３位となる３分３８秒１６の好記録で２位と健闘。同１２日にはホクレンディスタンスチャレンジ千歳大会５０００メートルで１３分１６秒５６と立て続けてに日本人学生歴代３位の好記録をマークした。さらには１０月の学生３大駅伝開幕戦、出雲駅伝では２区で驚異の９人ごぼう抜きで区間賞を獲得し、早大の２位に大きく貢献した。学生３大駅伝で初の区間賞を獲得した山口智規について、花田勝彦監督（５４）は「エースらしい主将らしい走りでした」と称賛した。今週末の２日に行われる学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝でも好走が期待される。

早大は、出雲駅伝で山口智規、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）、「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）らの好走で、国学院大に続く２位と健闘。全日本大学駅伝、箱根駅伝（来年１月２、３日）では、学生駅伝３冠を果たした２０１０年度以来の頂点を目指す。出雲駅伝の終了直後、主将の山口智は「このチームは、一つになって戦えています」と手応えを明かしている。

ＳＧＨは今年１月のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）では１８位に終わったが、２０１２年ロンドン五輪５０００メートルと１万メートル日本代表の佐藤悠基（３８）や青学大のエースだった近藤幸太郎（２４）らベテランから若手まで好選手がそろう。選手の意思を尊重する強化方針を持ち、学生ランナーの人気は高く、最近、各校のエース級が多く加入。日本選手権１５００メートル優勝３度の館沢亨次（２８）ら他チームからも好選手が移籍している。

山口智規は早大のエースとして学生駅伝ラストシーズンを全力で駆け抜けた後「ＳＧＨの山口智規」として世界で勝負することになる。

◆山口 智規（やまぐち・とものり）２００３年４月１３日、千葉・銚子市生まれ。２２歳。銚子二中から全国トップレベルの強豪の福島・学法石川高に進学。全国高校駅伝に３年連続で出場し、１年２区８位（チーム５位）、２年１区３１位（チーム１６位）、３年１区９位（チーム８位）。２２年に早大スポーツ科学部入学。学生３大駅伝では１年時に全日本大学駅伝４区３位、２年時に出雲駅伝２区３位、全日本大学駅伝２区４位、箱根駅伝２区４位、３年時に出雲駅伝１区１２位、全日本大学駅伝２区５位、箱根駅伝２区１２位。４年時の出雲駅伝２区で初めて学生３大駅伝で区間賞を獲得した。自己ベストは１５００メートル３分３８秒１６（早大記録）、５０００メートル１３分１６秒５６（早大記録）、１万メートル２７分５２秒３７（早大歴代５位）、ハーフマラソン１時間１分１６秒（早大歴代２位）。１７２センチ、５７キロ。