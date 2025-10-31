

ブルートレイン「日本海」を牽引して北陸本線新疋田付近を走るEF81形のトップナンバー、1号機（撮影：南正時）

【貴重な写真を一挙公開】▶ブルートレイン「日本海」「つるぎ」や「ゆうづる」、そして「北斗星」「トワイライトエクスプレス」などの花形列車から日本海縦貫線を駆け抜ける貨物列車まで幅広く活躍したEF81形▶国鉄時代から近年のJR時代まで貴重な場面の数々

長年、日本海縦貫線の主力機関車として特急列車や貨物列車、季節・臨時列車などを牽引してきた国鉄電気機関車の傑作機がEF81形だ。

「ハチイチ」と呼ばれ全国で活躍してきたこの機関車も、後任の新型機関車の登場や機関車そのものの用途が減ったことで近年は急速に姿を消し、この2025年3月にはついに最後の定期運用が消滅した。「ハチイチ」への惜別を込めて、我が国の鉄道輸送に大きく貢献したその活躍ぶりを振り返ってみたい。

電化区間ならどこへでも

EF81形は、直流電化区間と交流電化区間、さらに交流の50Hzと60Hzという周波数の異なる区間を直通して走行できる交直両用の電気機関車として、1969年に運用を開始した。

当時、すでに交直両用の電気機関車にはEF80形があったが、こちらは常磐線を中心に活躍したのに対し、EF81形は直流と交流、さらに交流でも周波数の異なる区間がある日本海縦貫線を通して運行可能な、さらに進化した機関車として開発された。

【写真】ブルートレイン「日本海」「つるぎ」や「ゆうづる」、そして「北斗星」「トワイライトエクスプレス」などの花形列車から日本海縦貫線を駆け抜ける貨物列車まで幅広く活躍したEF81形。国鉄時代から近年のJR時代まで貴重な場面の数々

登場後は、当初の目的である日本海縦貫線や常磐線をはじめ、一部仕様を変更した車両が関門トンネル区間の特殊用途にも使用され、ブルートレインなどの旅客列車から長距離貨物列車まで日本国内の電化区間の大半に活躍の場を広げていった。

首都圏では、常磐線で寝台特急などの優等列車や貨物列車の牽引にあたっていたのが思い出深い。筆者がとくに印象に残っているのは、寝台特急「ゆうづる」が583系寝台電車と客車列車の両方で運転されていたころ、上野駅でEF80形とEF81形の牽く「ゆうづる」が並んで発車を待っていたときだ。



ブルートレイン「ゆうづる」を牽引するEF81形（撮影：南正時）

EF81形が「ゆうづる」の牽引に就くようになったのは83年で、EF80形の置き換えが目的だった。いよいよ「ハチイチ」の時代だ……と、EF80形への惜別の念とともに感慨深くシャッターを切ったものだ。



上野駅にて、EF80形（右）牽引とEF81形牽引の「ゆうづる」の並び。新幹線駅工事中の看板が見える（撮影：南正時）

【写真】奥羽本線の矢立峠に挑むEF81形牽引の寝台特急「あけぼの」

寝台特急と雪の思い出

上野と青森を結んだ寝台特急「あけぼの」の牽引も強く印象に残っている。「あけぼの」は97年3月のダイヤ改正で上越線・羽越線経由となってから、EF81形が全区間通しのロングラン運転をしており、筆者は同乗取材を試みた。

厳冬の季節、上り「あけぼの」の旅路は青森駅での吹雪の中での機関車連結作業から始まり、豪雪をものともせずほぼ定時運転で朝の上野駅に到着した。前面に雪をたっぷり付けたままホームにたたずんでいたEF81形のタフさが記憶に残っている。



吹雪の青森駅で発車を待つEF81形牽引の寝台特急「あけぼの」（撮影：南正時）

今年6月に完全引退した豪華寝台特急「カシオペア」も、99年の運行開始から長らくの間EF81形が牽引していたのは多くの鉄道ファンの記憶に新しいところだろう。専用機関車として前面を黄色、側面に黄色・オレンジ・青を配したカラフルなEF81形が上野―青森間をロングラン運転で担当していた。



「カシオペア」は運行開始から長らく、客車の塗装に合わせた専用のEF81形が牽引していた（撮影：南正時）

筆者が「カシオペア」に初めて乗車したのは、ある旅雑誌の取材だった。実はこの時も厳冬の大雪の季節で、列車は大幅に遅れ、本来は夜中に通るはずの盛岡に朝到着。「この先、奥中山で吹雪の吹き溜まりがあり列車が動けなくなったため発車を見合わせる」という駅放送があり、それから午後まで盛岡駅に止まったままで、先頭のカラフルなEF81形を眺めての待機状態が続いた。



寝台特急「カシオペア」を牽引するEF81形。この際は吹雪の盛岡駅で立ち往生してしまった（撮影：南正時）

結局、取材はここで断念して午後の新幹線で帰京したが、これも今となってはEF81形を満喫した良き（？）思い出である。

「銀ガマ」300番台の思い出

「ゆうづる」「あけぼの」をはじめ、EF81形は数々の寝台特急の牽引にあたった。昭和50年代の「ブルートレインブーム」の時代、筆者は何度もブルートレインの同乗取材を行ったが、その中で印象深いのが車体をステンレス製としたEF81形300番台だ。



20系客車のブルートレイン「あさかぜ」を牽引するEF81形300番台。ステンレス製の車体が特徴だ（撮影：南正時）

【写真】関門トンネルの「主」だったEF30形と並んだEF81形300番台

九州行きのブルトレは、本州と九州をつなぐ関門トンネルのある下関―門司間では短距離ながら機関車が交代した。本州は直流電化、九州は交流電化であり、門司駅構内で電気方式が切り替わるためだ。この区間では海水による腐食防止のため車体をステンレス製とした交直両用の電気機関車EF30形が牽引していたが、この後継として登場したのがEF81形300番台である。無塗装ステンレスの銀色の車体は異彩を放ち、被写体として魅力ある存在だった。



ブルートレイン「みずほ」のヘッドマークを付けたEF81形300番台。2025年3月まで定期運用で活躍した303号機だ（撮影：南正時）

【写真】2025年3月まで定期運用で活躍していた303号機。50系客車「レッドトレイン」の普通列車を牽引する国鉄時代の姿

EF81形300番台は73年にデビューし、EF30形とともに使用された。78年のダイヤ改正からはこの短区間のみの機関車にもブルトレのヘッドマークが装着されるようになり、ブルトレファンや機関車ファンたちの「聖地」となった。ここで活躍したEF81形300番台はその後九州内の貨物牽引機としても運用され、その外観から「銀ガマ」「銀チャン」などと呼ばれ「撮り鉄」に親しまれた。

そして、EF81形の活躍といえば日本海縦貫線を抜きに語ることはできない。

日本海縦貫線は、東海道・湖西・北陸・信越・白新・羽越・奥羽など、電化方式が異なる各線からなる路線の総称である。冒頭でも述べた通り、EF81形の開発の狙いはこの各線を同一の機関車で直通運転することであり、69年の北陸本線・糸魚川―直江津間の直流電化開業とともに登場した。



北陸本線新疋田付近を走る、EF81形重連が牽引する急行「加賀51号」（撮影：南正時）

【写真】国鉄時代、ヘッドマークがなかったころの寝台特急「日本海」を牽引するEF81形

本格的に広範囲で運用されるようになったのは、74年の湖西線開業に伴って敦賀機関区に配置されたころからである。日本海縦貫線をEF81形が通しで牽引した列車としては、寝台特急「日本海」や「トワイライトエクスプレス」などの優等列車やコンテナ貨物列車が挙げられる。

カラフルだったEF81形

福井出身の筆者は、年少のころから地元である日本海縦貫線の機関車の歴史を数多く見てきたつもりだが、EF81形の進化も興味あるところだった。その1つは塗装の変化である。

EF81形の塗色はもともと、国鉄の交直流両用電気機関車の標準色であるローズピンク（赤13号）であったが、のちに本来は交流用電気機関車の標準色である赤い塗装（赤2号）の車両が登場した。

国鉄末期に大分運転所に配属された機体が塗り替えられたのが最初とされるが、九州内は基本的に交流電化であるがゆえの処置であったのだろう。この赤色はJR東日本にも広がり、ブルートレイン「北斗星」牽引の専用機もこの色をベースに流れ星を描いていた。赤2号の車両は日本海縦貫線も走った。



疾走する「北斗星」色のEF81形83号機（撮影：南正時）

【写真】「カシオペア」を牽引する北斗星色のEF81形

日本海縦貫線を走ったEF81形では、ボディの下部に白線を巻いた塗装もあった。これはJR貨物の所属車で、初期に製造された車両の更新工事済みの目印だった。

国鉄分割民営化・JR発足後の89年には、JR貨物が新たなタイプとして500番台を新造した。これまでの赤色系主体の塗装を一新し、青の濃淡の塗り分けと白に近いライトグレーという塗装でデビューしてEF81形のイメージを大きく変えた。このカラーリングは日本海縦貫線の海の色と雲も表しているという。91年には本州―九州間貨物列車用として450番台も登場した。こちらはボディ下方に水色の帯を加えた塗装となった。



雨上がりの紅葉に映えるカラーリングのEF81形500番台（撮影：南正時）



新緑にも映えるカラーリングのEF81形450番台。500番台と比べて車体下部に水色のラインが入っているのが塗装の違いだ（撮影：南正時）

EF81の花形「トワガマ」の思い出

日本海縦貫線をロングランしたEF81形の運用で花形だった列車といえば、やはり大阪―札幌間を結んだ寝台特急「トワイライトエクスプレス」であろう。本州内は原則として、客車と合わせたダークグリーンと黄色の専用塗装のEF81形が牽引した。

筆者は89年7月の営業開始を前に関西や北海道の財界関係者、一部メディア関係者向けの特別試乗会に招待され、大阪―札幌間に乗車したのが最初の体験だった。乗車前に大阪駅のホームの先端に行き、後にトワイライトエクスプレスの機関車（カマ）＝「トワガマ」と呼ばれるようになった専用塗装のEF81形を見たとき、その長い行路への期待に胸躍らせたものだ。



北陸本線湯尾付近を走る「トワイライトエクスプレス」（撮影：南正時）

これに先立つ88年3月には、青函トンネルの開業に伴いそれまで大阪―青森間の運転だった寝台特急「日本海」も函館まで延長運転を開始した。「日本海」は86年11月のダイヤ改正以降、本州内はEF81形が全区間の牽引を担当しており、ときには「トワガマ」EF81形が牽引することもあった。日本海縦貫線を走るEF81形の華やかな時代であった。



大阪―青森間をEF81形が牽引したブルートレイン「日本海」（撮影：南正時）

国鉄が生んだ万能機

このように日本海縦貫線のエースとして君臨した「ハチイチ」も後継機の登場、そして列車の廃止により、21世紀に入ると活躍の場が減っていった。

貨物列車では、2004年から真っ赤な塗装のEF510形0番台「ECO-POWER レッドサンダー」、さらに09年からはEF510形500番台が投入され、日本海縦貫線のロングラン運転を担うようになった。「日本海」は12年、「トワイライトエクスプレス」は15年に廃止となり、そして16年には日本海縦貫線を走る貨物列車からEF81形が撤退した。



最後まで定期運用で活躍した303号機の国鉄時代の姿。50系客車を牽引して門司駅に停車中（撮影：南正時）

【写真をもっと見る】原型のローズピンクから「赤2号」、トワイライトエクスプレスやカシオペアの専用機、北斗星色、そして「銀ガマ」など、バラエティに富んだ姿でさまざまな列車の先頭に立ったEF81形の活躍

国鉄を代表する万能電気機関車であったEF81形。その最後の舞台は意外にも九州地区で、25年3月のダイヤ改正をもって定期運用がすべて消滅した。最後の定期運用がステンレス車体の「銀ガマ」EF81形303号機であったことは、かつて関門トンネル区間でブルートレイン牽引機としての姿を追った筆者にすれば、感慨も実に深いものがあった。



鉄道最前線の最新記事はX（旧ツイッター）でも配信中！フォローはこちらから

（南 正時 ： 鉄道写真家）