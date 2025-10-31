9月に転職しました。生命保険控除証明書が届いたのですが、前の勤務先と現在の勤務先、どちらに提出すればいいですか？

生命保険控除証明書の提出先

毎年10月上旬から11月頃にかけて、保険会社から生命保険控除証明書が送付されてきます。加入している保険会社が複数の場合は、それぞれの保険会社から届きます。

生命保険控除証明は、年末調整の時に必要になりますので、届いたら大切に保管しておき、勤務先から年末調整に伴う生命保険控除証明書の提出についてのお知らせあったら、提出時期（多くは11月中旬から12月初旬）を守って提出をしましょう。ところで、相談者のように年の途中で転職した場合は、前の勤務先と現在の勤務先のどちらに提出をしたらよいのでしょうか。

結論からいうと、現在勤務している会社に提出します。その理由としては、年末調整の目的が「1年間の給与総額をもとに所得税の清算をする」というものだからです。そのため、最終的に在籍している会社（12月時点で勤務している会社）がまとめて処理を行います。

給料に関しては、最終在籍会社は、それ以前に勤務していた会社の給料の情報が必要となるので、転職前の会社から「源泉徴収票」を取得して、転職後の会社に提出する必要があります。そのことにより現在勤務している会社は、前職と現職の給料を合算した正確な数字を出せるようになります。

12月入社だったり、書類の提出が間に合わなかったりする場合は、自身で確定申告（翌年2月16日から3月15日）をする必要があります。



年末調整の仕組みについてもう少し詳しくみていきましょう。

毎月の給料から引かれている所得税・復興特別所得税（源泉徴収税）は、見込みで計算されていますが、実際の税金額は、年間を通じての収入や保険料・扶養家族などの状況によって変わってきます。

そのため年末に本来その人が納めるべき所得税・復興所得税を計算し直します。従業員は、会社から指示された期限内に次のような書類を提出します。



1．給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

2．給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

3．給与所得者の保険料控除申告書（生命保険料、地震保険料など）

4. 住宅借入金等特別控除申告書（住宅ローン控除を2年目以降に受ける場合に提出）

5. 小規模企業共済等掛金払込証明書（iDeCo（個人型確定拠出年金）の掛け金がある場合などに提出）



年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職して年末まで勤務している人（契約社員、アルバイト、パート、青色事業専従者も含む）です。

反対に年末調整の対象ではない人は、次の人たちです。当てはまる場合は、確定申告をする必要があります。



1. １年を通じての給料が2000万円を超える人

2. 年の途中で退職して、その後、就職をしていない人

3．複数の会社から給料をもらっている人（年末調整は１ヶ所の勤務先でしか行えないので、副業がある人は、副収入分も含めて確定申告をする）

4． 短期アルバイトなど（会社が年末調整を行ってくれない場合がある）

5. 不動産所得・事業所得・株、FX等の利益がある人（会社では年末調整を行わないので、確定申告をする必要がある）、住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）を受けたい人。2年目以降は、年末調整で受けることができますが、１年目は、確定申告が必要です※。



まとめ

年の途中で転職した場合で、生命保険控除証明書が届いた場合は、大切に保管をしておいて年末調整の時期にまとめて転職後の会社に提出しましょう。ただし、12月以降に転職した場合等は、年末調整の対象にならないので、翌年の確定申告の時期に申告をしましょう。



出典

（※）国税庁 令和7年分 年末調整のしかた Ⅱ 年末調整とは

執筆者 : 篠原まなみ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士