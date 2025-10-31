韓国を訪問中の高市総理は、きのうの李在明大統領に続き、きょうは中国の習近平国家主席と首脳会談に臨む見通しとなりました。

韓国の李在明大統領とは、友好ムードで会談を行った高市総理ですが、中国とは多くの二国間問題を抱えていて、どのような姿勢で会談に臨むのかが注目されます。

高市総理

「日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくということが両国にとって有益だと、私は確信しております」

韓国 李在明 大統領

「韓国と日本との両国がこれまで以上に未来志向的な協力を強化していかなければならない時であると考えます」

韓国国内では、高市総理の保守的な政治姿勢を懸念する声もありましたが、両首脳は互いに「未来志向」との言葉を使って日韓関係を安定的に発展させていくことで一致しました。

また、高市総理が就任会見で、「韓国の海苔が好き。コスメも使い、ドラマも観ている」と話していたことを受け、李大統領からお土産として、韓国海苔と化粧品が贈られたということです。

高市総理は、きょうは中国の習近平国家主席との首脳会談を調整していますが、中国の覇権主義的な海洋進出などへの懸念を伝えつつ、対話を重ねることで、安定的で建設的な相互関係の構築をはかりたい考えです。