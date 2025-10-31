なにわ男子、新幹線で「みんなで赤福の餅を剥ぎながら食べてます」長尾謙杜が明かす

アイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜（23歳）が、10月30日に放送された情報番組「あさドレ♪」（中京テレビ）に出演。“三重の思い出”について語った。



長尾はこの日、映画「恋に至る病」の宣伝を兼ねて、女優・山田杏奈と共に番組のインタビューに対応。中京圏の番組ということで、“三重の思い出”について質問を受ける。



これに長尾は「小学校の修学旅行が三重で。（志摩スペイン村のインバーテッドコースター）『ピレネー』とか乗りましたよ。足がブラブラするジェットコースターで、1回転したりするやつなんですけど、乗った思い出ありますね。めっちゃ楽しかった」と語る。



さらに「赤福好きですね」と話し、「新幹線のおみやげ売り場とかでも普通に赤福売ってて。僕ら（なにわ男子の）メンバーで何もない日に赤福食べて、東京〜大阪を移動してるときありますね。みんなでこうやって（へらの）餅を剥ぎながら食べてます」と語った。