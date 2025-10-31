ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均が下げに転じる シカゴ日経平均先物は５万１５６５円
NY株式30日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 47625.31（-6.69 -0.01%）
ナスダック 23658.62（-299.85 -1.25%）
CME日経平均先物 51565（大証終比：+105 +0.20%）
欧州株式30日終値
英FT100 9760.06（+3.92 +0.04%）
独DAX 24118.89（-5.32 -0.02%）
仏CAC40 8157.29（-43.59 -0.53%）
米国債利回り
2年債 3.610（+0.012）
10年債 4.093（+0.017）
30年債 4.648（+0.023）
期待インフレ率 2.299（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（+0.022）
英 国 4.424（+0.032）
カナダ 3.133（-0.025）
豪 州 4.306（+0.083）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.46（-0.02 -0.03%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4024.60（+23.90 +0.60%）
ビットコイン（ドル）
106773.88（-4677.39 -4.20%）
（円建・参考値）
1644万6381円（-720458 -4.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
