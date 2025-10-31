NY株式30日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　47625.31（-6.69　-0.01%）
ナスダック　　　23658.62（-299.85　-1.25%）
CME日経平均先物　51565（大証終比：+105　+0.20%）

欧州株式30日終値
英FT100　 9760.06（+3.92　+0.04%）
独DAX　 24118.89（-5.32　-0.02%）
仏CAC40　 8157.29（-43.59　-0.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.610（+0.012）
10年債　 　4.093（+0.017）
30年債　 　4.648（+0.023）
期待インフレ率　 　2.299（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（+0.022）
英　国　　4.424（+0.032）
カナダ　　3.133（-0.025）
豪　州　　4.306（+0.083）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.46（-0.02　-0.03%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4024.60（+23.90　+0.60%）

ビットコイン（ドル）
106773.88（-4677.39　-4.20%）
（円建・参考値）
1644万6381円（-720458　-4.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ