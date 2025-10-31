四日市競輪の開設74周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）が、きょう31日に開幕する。初日メインは12R特選だ。

競輪界を代表する機動型がそろい、主導権争いは熾烈（しれつ）を極めそう。激流の中で総合力トップ級の真杉が、勝負どころを見極めて鋭く捲って混戦を断つ。古性は寺崎の仕掛けに乗って抜け出しも。G1初優勝の嘉永や山口も勝負強さを発揮して。岩本は深谷に乗って。

＜1＞古性優作 体はしんどい。自分の弱さをずっと感じている。ケガも実力のうちなので、言い訳にはならない。脚力がないので、そこを上げるのみ。寺崎君。

＜2＞岩本俊介 1日休んで2日練習した。競輪祭よりもっと先を見据えて、いい結果を出せるように。少しずつ人の後ろには慣れてきた。ただ、もっと（番手で）フォローできるところはあると思う。深谷君。

＜3＞犬伏湧也 前回決勝はめったにないチャンスだったと思うし、メンタルの問題。師匠の小倉（竜二）さんとVTRで振り返ってアドバイスをもらってきた。状態自体は悪くない。自力勝負。

＜4＞嘉永泰斗 前回はあの位置（3番手）を取れたのが全て。体調は悪くない。単騎でも自力勝負。

＜5＞真杉匠 疲れはあるけど、（同期の嘉永）泰斗が優勝したので、気合入れて練習してきた。競輪祭に向けて、しっかり自分の形をつくっていけるように。自力勝負。

＜6＞深谷知広 前橋は手応え良くなかった。しっかり力勝負できるように。自力で。

＜7＞松浦悠士 体のダメージはある。バンクで乗っていないので、どれだけ走れるか。付け切れれば大丈夫。犬伏君。

＜8＞山口拳矢 今が一番違和感なく自転車に乗れている。前回の感覚を忘れないように。単騎で。

＜9＞寺崎浩平 地区プロのタイムほど良くはない。四日市は風が吹けば重いイメージ。自力。