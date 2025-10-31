¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡¡ÃíÌÜ¥ì¡¼¥µ¡¼¡ÛÂ¼¾¾ÍÚµ±¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¶¯²½¤Ç¤µ¤é¤ËÈôÌö
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè16²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×30Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷»Ò¤È¾ÍèÀË¤«¤Ê¼ã¼ê¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë6Æü´Ö¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£3ÆüÌÜ¤ÏÂ¼¾¾ÍÚµ±¡Ê21¡áÀÅ²¬¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®3¤Î»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Â¼¾¾ÍÚ¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÙ¶¯¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¡Ä¡£¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï4²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¡×¡£ºÇÂç¤ÎÆñ½ê¤À¤Ã¤¿³Ø²Ê»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó2Ç¯¡£¾¡Î¨¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÆ±¸©Æ±´ü¤ËÆ±À¤ÎÂ¼¾¾¡Ê¾Ê¿¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ÆÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÏÆ£ÅÄÎµ¹°¡£¤½¤Î°¦Â©¤Î¹¯À¸¡Ê¤³¤¦¤¡Ë¤¬137´ü¤ÎÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×¤Ëµ±¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê11·î11¡Á16Æü¡¢¤È¤³¤Ê¤á°ìÈÌÀï¡Ë¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¯À¸·¯¤È¤ÏÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÃç¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¡£Æ°¤¸¤Ì¿´¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£Âç´ï¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂ¼¾¾ÍÚ¤ÎÆ®»Ö¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡£¡ÖSG¤ò³Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡þÂ¼¾¾¡¡ÍÚµ±¡Ê¤à¤é¤Þ¤Ä¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë2·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£ÀÅ²¬»ÙÉô¡£133´üÀ¸¤È¤·¤Æ2023Ç¯11·î23Æü¤ËÉÍÌ¾¸Ð¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯8·î10Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð°ìÈÌÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£ÄÌ»»331Àï11¾¡¡£»Õ¾¢¤ÏÆ£ÅÄÎµ¹°¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡£·ì±Õ·¿B¡£
