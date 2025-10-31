ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は30日、3日目が終了。きょう31日の4日目、注目レースは予選ラストの11Rだ。

吉川が押し切る。好素性機で上積みも十分に見込める。村岡を壁にできるのも好材料で先マイが有力だ。内の両立が軸になる。カドの村上はスタート次第では一気に伸ばして一発も。

＜1＞吉川元浩 出足がまだ合っていなくて滑っている感じがある。伸びは普通。スタートは大丈夫。

＜2＞村岡賢人 2日目はレース足が良かったけど、合わせられていなかった。伸び寄りになってしまっていた。

＜3＞佐々木完太 片岡さんがあまり良くなさそうなのもあるけどペラを叩いて、いい感じになってきた。出足も伸びもバランスが取れてきたと思う。（2連対率）27％（前検日時点）とは思えない感じになっている。

＜4＞村上遼 足は伸び寄り。昼間の時間帯だと2日目11Rのようなパンチはなかった。冷えた方がいい。

＜5＞柳沢一 チルト0にして、こっちの方がロスがなくなった。進んでいたし、乗り心地も今節の中で一番しっかりしていた。全体的にまとまっていて中の上くらいあると思う。

＜6＞村松修二 特徴がなくて普通。直線系統はもう少しな感じがある。6号艇なので、伸びに特徴が出るように調整したい。