¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛACIDMAN¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãThis is ACIDMAN¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×
ACIDMAN¤¬10·î26Æü¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÀ»ÃÏ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡ä³«ºÅ¤È¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸⽰¾ì Å¸⽰¥Û¡¼¥ë9-10¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
7¥õ·î¤Ç10¥õ½ê¤ò½ä¤ëACIDMAN¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤¬¡¢10·î26Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Ï2021Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¡¢Áª¶Ê¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ÈÂåÉ½¶ÊÃæ¿´¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡È¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È»öÁ°¹ðÃÎ·¿¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤·¤Æ¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Ã±È¯¸ø±é¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡£º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÃÏ¤Ï¡¢ACIDMAN¤Ë¤È¤Ã¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ»ÃÏ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤À¡£
¥»¥È¥ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«? Ä¶Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÎÊü¤ÄÇ®µ¤¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤À¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï1¶ÊÌÜ¡Öworld symphony¡×¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²ÃÂ®¡¢ÇØ¸å¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸÷¤Î·ë¾½¤¬Î®¤ì¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢MV±é½Ð¤ò¸½¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥Î¥óË¤¤¬È¯¼Í¤·¤¿»æ¿áÀã¤¬Ãè¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£ºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤·¤è¤¦!¡×¤ÈÂçÌÚ¿É×(Vo&G)¤¬¶«¤Ö¡£¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Ï»É·ãÅª¤Ê¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤Î²Î»ì¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÍÙ¤ê¡¢¡ÖFREE STAR¡×¤Ï¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢ÁÇÎ³»Ò¤ÎÎ®¤ì¤ä±§Ãè¤Î·ÁÀ®¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸Ë¤«¤Ê±ÇÁü¤¬·àÅª¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£²»¶Á¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤âÆÃÉ®¤â¤Î¤À¡£
¡Ö7Ç¯¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤·¡¢ÁÔ´Ñ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
7Ç¯¤Ö¤ê¡¢7ÅÙÌÜ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë7¡£¡Ö±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦ÂçÌÚ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î°áÁõ¤Ç·è¤á¤¿3¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÂç¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£±º»³°ì¸ç(Dr)¡¢º´Æ£²í½Ó(B)¤â¡¢µ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤¤´é¤À¡£½À¤é¤«¤Êºù¿§¤Î¸÷¤¬¹¤¤¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤¹¡Ö¼°Æü¡×¤«¤é¡Ö¥¹¥í¥¦¥ì¥¤¥ó¡×¤Ø¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂÎÍÉ¤é¤¹¶ÊÄ´¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎACIDMAN¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¥¸¥ã¥º¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤ë¶¯¿Ù¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¡ÖÇò¤È¹õ¡×¤òÃÖ¤¯¥»¥ó¥¹¤¬ºã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¤Ç¤ÏÎÐÁ¯¤ä¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢ÂçÌÚ¤ÎÀ¼¤¬¿¹¤ÎÃæ¤Ç¶Á¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£½øÈ×¤Î·ã¤·¤µ¤«¤é½ù¡¹¤Ë²º¤ä¤«¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ø¡¢²»¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¡¢ACIDMAN¤Î¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯ÆüËÜÉðÆ»´Û¡£
¡Öº£Æü¤Ï°ìÈÖ¸å¤í¤Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡8,000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤éÂçÌÚ¤¬¸À¤¦¡£
¡ãThis is ACIDMAN¡ä¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë´ÑµÒ¤âÁÛÄê¤·¡¢³Ú¶Ê²òÀâ¤äÂçÌÚ¤ÎÆâÌÌ¤Î»×¤¤¤ò¤è¤êÃúÇ«¤Ë¸ì¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ösonet¡×¤ò²Î¤¦Á°¤ÎMC¤â¤½¤¦¤À¡£¡ÖÃÏµåÃÏ¶®¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ÇÄ³¤¬¤Ï¤Ð¤¿¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Î®¤·¤¿¤½¤ÎÎÞ¤Ï¡¢¾øÈ¯¤·¡¢±À¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ó¤¯¤Î¹ñ¤Î±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢åºÎï¤Ê²Ö¤òºé¤«¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï´ñÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ï±§Ãè¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£±éÁÕ¤Î¸åÈ¾¤ÇÆÍÇ¡ÇØ¸å¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¾å¾º¤·¡¢8¿ÍÊÔÀ®¤Î¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤ËÂ©¤òÆÝ¤à¡£ACIDMAN¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î»Í²È±¬Âç¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤À¡£
¤³¤³¤«¤é3¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎË¤«¤ÇÁñ½Å¤ÊÄ´¤Ù¤È¶¦¤Ë¤ª¤¯¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¡£Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¡¢¤À¤«¤éº£¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÄÞÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÌÚ¤Î»×¹Í¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×¤«¤é¡¢½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö°¦¤òÎ¾¼ê¤Ë¡×¤Ø¡£¸·¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»Í²È±¬Âç¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥íÆÈÁÕ¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¤À¡£¶ÊÃæ¤ÏÂçÌÚ¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤È²Î»ì¤Î¤ß¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤è¤ê´¶Æ°Åª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Î¸þ¤³¤¦¤ò²Î¤¦¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÌë¡×¤Ø¡£¥Ð¥é¡¼¥É¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÂçÌÚ¤Î¹ª¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÍºÊÛ¤ËÅÁ¤¨¤ëÁÔÎï¤Ê²»¤È¸÷¤ÎÇÈÆ°¤ò¡¢´ÑµÒ¤ÏÁ´¿È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÍ¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤Ë¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄ°¤¯²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡¢ËÍ¤é¤â¡×¤È¾Ð¤¦ÂçÌÚ¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËºÂÀÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï7ÅÙÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤é¤·¤¤¡£Ç¯¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥É¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£´ÑµÒ¤â¤Þ¤¿¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³Æ²ñ¾ì¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼Á´¸ø±é¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤¬¥Ô¥¢¥Î¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡ÖÉ÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)¡×¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤Ó¤Ê¤¬¤é¿¼¤¤¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡£¤½¤·¤ÆACIDMAN¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âç¶Ê¡Ö²ö¤ë¡¢½ä¤ë¡¢¤½¤Î³Ë¤Ø¡×¤Ï¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¿´¿Ì¤¨¤ë·æºî¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¼ä¤«¤é¹ì²»¤Ø¤È10Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë±éÁÕ¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¸Â³¦ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê²»Áü¡¢¤³¤³¤¬ACIDMAN¤ÎÀ¤³¦¤ÎºÇ¿¼Éô¤À¡£
¡Ö¶Ê¤òºî¤ë»þ¤Ë¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Õ»¤Ó¤òÇä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Õ»¤Ó¤òÇä¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆÍ¤ÃÁö¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
ÂçÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Çï¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÊÖÅú¤À¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤òÊç¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÌÚ¤â¡Ö°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Á°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØINNOCENCE¡Ù¼ýÏ¿¤ÎÙÜÈø¤ò¾þ¤ë¡¢½Ëº×´¶°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÀ¸¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ïµ¤Ç÷ËþÅÀ¤Î±éÁÕ¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾¤À¡£
¡ÖÉðÆ»´Û¡¢¤â¤¦°ìÊâ¾å¤Ø¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
ÂçÌÚ¤Î¶«¤Ó¤È´ÑµÒ¤ÎÂç´¿À¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¸´îÍðÉñ¤Î¡ÖÂ¤²Ö¤¬¾Ð¤¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÀäÂÐ¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×¤Ø¡£Î®À±±«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ÎÎ®¤ì¡¢¿å¾½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤²Ö¤ÎÈþ¤·¤¤Â¤·Á¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î±ÇÁü¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿²¿ÇÜ¤âÀ¨¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢À±¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¼»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ê¤é¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»à¤Ï·è¤·¤ÆÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡138²¯Ç¯¤Î±§Ãè¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂÐÈæ¤µ¤»¤ë¡¢ÂçÌÚ¤Î¿¿Ùõ¤ÊMC¤ËÂ³¤¯¡ÖALMA¡×¤Î¿´¿Ì¤ï¤¹Àä¾§¤Ï°µ´¬¤À¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ëÌ¿¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤Î²Î»ì¤¬¤»¤Ä¤Ê¤¤¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊü¤ÄÀ±¤Î¸÷¤È¡¢Å·°æ¤«¤é¹ß¤ëÌµ¿ô¤Î¸÷¤ÎÌð¤È¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÉñ¤¤Íî¤Á¤ëÀ±·¿¤Î»æÊÒ¤¬Èþ¤·¤¤¡£µÒÀÊ¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇÂÇ¤Á¿¶¤é¤ì¤ëÇò¤ÈÎÐ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¤Þ¤¿¤¿¤¤¬°¦¤·¤¤¡£ÉðÆ»´Û¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£
¤¤¤ä¡¢¤Þ¤ÀÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡Öfeel every love¡×¤Ï¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë4Ç¯¤Ö¤ê13ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ÎÀè¹Ô¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥³¡¼¥é¥¹¤Î¿¢¾¾ÍÛ²ð¤È¡¢Olivia Burrell¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»²²Ã¤·¤¿Tokyo Embassy Choir¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀ¸¤Î¥ê¥º¥à¤ÎÍ»¹ç¡¢ÁíÀª20Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥´¥¹¥Ú¥ë¥¯¥ï¥¤¥ä¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢ACIDMAN¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÀÚ¤ê³«¤¯Á¯Îõ¤Ê1¶Ê¤À¡£
À¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ëÂçÌÚ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢Ë°¤¯¤Ê¤²»³ÚÅª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¡£¤½¤ì¤¬ACIDMAN¡£
¡Ö20²¿Ç¯¤â¡¢ËÍ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ê¸¶ç¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇËÍ¤é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
ÂçÌÚ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢¤È¸À¤¦¤È¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°î¤ì½Ð¤¹¥Ô¥å¥¢¤Ê»×¤¤¤Ë¾þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦1¶Ê¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖYour Song¡×¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÁý¤·¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤ÎÄÌ¤ê¡¢Í¥¤Ë2»þ´ÖÈ¾¤òÄ¶¤¨¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ACIDMAN¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï2026Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡ä³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¤ª¤è¤½18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢6·î27Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë9-10¤À¡£¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£Ì¿¤¢¤ë¸Â¤êÀ¸¤È´¤³¤¦¡£ACIDMAN¤¬¤¤¤ë¸Â¤êÄ°¤Â³¤±¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÜËÜ±ÑÉ×
»£±Æ¡ýVictor Nomoto - Metacraft¡¿Taka¡Énekoze photo¡É¡¿¥Ë¥·¥à¥é¥«¥Ä¥
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë / 10·î26Æü(Æü)¡÷Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û SETLIST
01 world symphony
02 Ìë¤Î¤¿¤á¤Ë
03 FREE STAR
04 ¼°Æü
05 ¥¹¥í¥¦¥ì¥¤¥ó
06 Çò¤È¹õ
07 ¥ê¥Ô¡¼¥È
08 sonet
09 µ¨Àá¤ÎÅô
10 °¦¤òÎ¾¼ê¤Ë
11 À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÌë
12 É÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)
13 ²ö¤ë¡¢½ä¤ë¡¢¤½¤Î³Ë¤Ø
14 ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
15 µ±¤±¤ë¤â¤Î
16 Â¤²Ö¤¬¾Ð¤¦
17 ¤¢¤ë¾ÚÌÀ
18 ALMA
encore
19 feel every love
20 Your Song
¢£2026Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡ä
4·î09⽇(⽊)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
4·î18⽇(⼟)¡¡µÜ¾ë¡¦⽯´¬ BLUE RESISTANCE
4·î29⽇(⽔/½Ë)¡¡ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
5·î10⽇(⽇)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
5·î15⽇(⾦)¡¡⼤ºå¡¦NHK⼤ºå¥Û¡¼¥ë
5·î22⽇(⾦)¡¡ºë⽟¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û ⼤¥Û¡¼¥ë
5·î24⽇(⽇)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM LOGOS
5·î29⽇(⾦)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
6·î06⽇(⼟)¡¡²¬⼭¡¦CRAZYMAMA KINGDOM
6·î14⽇(⽇)¡¡²Æì¡¦ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
6·î27⽇(⼟)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸⽰¾ì Å¸⽰¥Û¡¼¥ë9-10
¾ÜºÙ¡§https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦¡Öfeel every love¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¢£¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢§±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡Ë. ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷³Ø¡×¤è¤ê¡¢¡Öfeel every love¡×¤Î¥é¥¹¥µ¥Ó(02:45º¢¡Á 60ÉÃ°ÊÆâ)¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤ò»£±Æ¡£
¢¨»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ°²è¤Ï60ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Î¾§¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://acidman.lnk.to/feeleverylove_cpWE
¡Ê2¡Ë. ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ACIDMAN¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëSNS¤Ø¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¦ÂÐ¾ÝSNS¡§X, Instagram¥ê¡¼¥ë, TikTok, YouTube Shorts
¢¨Instagram, TikTok, YouTube Shorts¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡Öfeel every love (¥µ¥Óver.)¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öfeel every love¡×(02:45º¢¡Á60ÉÃ°ÊÆâ)¤Î¸ø¼°²»¸»¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë. ±þÊçµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤·Á÷¿®¡£
¢§Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯11·î9Æü(Æü)23:59 ¤Þ¤Ç
¢§¿³ºº¤ÎÎ®¤ìµÚ¤Ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
SNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë1¼¡¿³ºº¤È¡¢ÂÐÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á11·î9Æü(Æü)¡§1¼¡¿³ºº±þÊç´ü´Ö(Æ°²èÅê¹Æ)
11·îÃæ½Ü¡§1¼¡¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí¡¡
11·î22Æü(ÅÚ)¡§ºÇ½ª¿³ºº(ÂÐÌÌ@ÅÔÆâË¿½ê or zoom ¿³ºº)
12·î¾å½Ü¡§ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí
12·î07Æü(Æü)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¸ø±é)
12·î20Æü(ÅÚ)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Åìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é)
¢¨¿³ºº²áÄø¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î³Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñÅù¤ÏÁ´¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-22/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
open19:00 / start19:30
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
½Ð±é¡§ACIDMAN
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¸÷³Ø¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
