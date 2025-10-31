◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

投打がかみ合って王手をかけた。１９９３年以来３２年ぶりの頂点まであと１勝としたブルージェイズのシュナイダー監督は「ロジャーズセンター（カナダ・トロントの本拠地）がどのような、どんな雰囲気になるのか楽しみだ。（第６戦先発の）ガウスマンがマウンドに上がるのが待ちきれない」と興奮を抑えられなかった。

初回先頭、シュナイダーがプレーボール直後の１球目を左越えに運ぶと、２番ゲレロは２球目を振り抜いて再び左越えに放り込む。わずか３球で２点を奪った。ＷＳ史上初となる初回先頭打者からの２連続本塁打。先制パンチが効いて勝利をつかんだシュナイダー監督は「いいスタートだった」と満足そうに語った。

投げては、９月にメジャーデビューしたばかりの２２歳イエサベージが、高い位置から投げ下ろす独特のフォームで次々とバットに空を切らせた。角度のある直球とスプリット、スライダーを操り、無四球で先発全員から奪三振。初回２死からはベッツ、フリーマンら５者連続三振。新人ではＷＳ史上最多の１２三振を奪う圧巻の投球に「登板を通してプランを実行できたことは良かった」と喜んだ。

キーマン大谷との対戦では初回に外角直球で投ゴロ、３回には低めのスプリットで空振り三振、６回はスライダーで右直に仕留め、仕事をさせなかった。頼もしい右腕に指揮官は「スライダーとスプリットは衝撃的だった」と絶賛した。第６、７戦は本拠地に戻る。シュナイダー監督は第６戦へ向けて「山本との対戦はタフな試合になることは分かっている」と気を引き締め直した。