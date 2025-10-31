◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で完敗。２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。

第６戦は、山本に託された。完敗を喫した試合後、ジャージーに着替えて会見に出席。３１日の先発へ向けて右腕は「とにかく勝つことに集中して、とにかく勝つだけだと思って、目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」と自らを奮い立たせるように語った。

無双状態にある右腕に怖いものはない。１４日のリーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦、ＷＳ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦と２戦連続で９回１失点完投勝利。２４年ぶりとなるポストシーズン（ＰＳ）で２戦連続完投という快挙に「自信になったと思う部分もある」。ブ軍打線は主砲のゲレロが２試合連続弾を放つなど勢いに乗る。「いいチームなことに変わりはない」と警戒しながらも「最高の準備をして１００％の自分で挑めたら」と意気込んだ。

第２戦から中１日で迎えた２７日の第３戦は延長１８回の死闘に。登板を志願し、ブルペンで投球練習も行った。中５日の登板間隔の中で調整にも影響があった。体の張りなどがあった場合はルーチンを変更することも考えたが、この日の試合前にブルペンで２６球。通常よりも球数は１０球ほど少なかったが「問題なく試合に向けて準備が進んでいます」と胸を張った。

昨季のＰＳでも崖っぷちを救った。２勝２敗で迎えた２４年１０月１１日のパドレスとの地区シリーズ第５戦。ダルビッシュと投げ合い、５回２安打無失点の快投で、勝利に導いた。今季のＰＳもここまで４登板、３勝１敗、防御率１・５７。大舞台で強い理由を問われて「分からないですけど…。なんでしょう…。本当に分かりません」。苦笑いだったが、期待は高まるばかりだ。

ロバーツ監督も「山本がいい投球をしていることを期待している」と信頼を口にした。「ここまでしっかり練習を頑張ってきたので自信をもってマウンドに上がりたい」とエース。ＰＳ３戦連続完投で、逆王手をかける。（安藤 宏太）