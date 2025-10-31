◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で完敗。２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。

自慢の強力打線が鳴りを潜めた。ブルージェイズ投手陣に４安打１得点に抑え込まれたドジャース打線。頼みの１〜４番が１５打数１安打と抑え込まれて、チャンスすら作れなかった。第３戦で延長１８回を制した後は、２戦３得点で２連敗。ロバーツ監督は「気分はよくない」と胸の内を吐露した。

手は打った。この日はスタメンをテコ入れ。ＷＳで試合前まで１９打数３安打、打率１割５分８厘と苦しむベッツを２番から３番に。今季は２番が定位置。３番に入るのは、２１年９月８日以来４年ぶりだった。大谷が勝負を避けられることも想定して２番にはスミスを起用。ＰＳ打率８分だったパヘスは先発から外した。

策ははまらず、３回のＥ・ヘルナンデスのソロによる１点のみ。「長打が出ないなら、逆方向を狙ったり、バットを短く持つとか打席で工夫をしなければいけない。（ブ軍の）バージャーやビシェットはそれをやっている」と指摘した。

４回にはバーショの右翼線のライナー性の当たりにＴ・ヘルナンデスが突っ込んで捕球できず三塁打とし、痛い追加点につながった。７回にはＷＳワースト記録となる１イニング３暴投で２点を失うなど、守備にもほころびが出始めている。どんな形でも得点を奪い、丁寧に失点を防いでいくしかない。（安藤 宏太）