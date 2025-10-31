◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で完敗。２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。「１番・ＤＨ」の大谷翔平投手（３１）は４打数無安打で１３打席連続安打なし。Ｄ・ロバーツ監督（５３）は、大谷が第６戦（３１日、同１１月１日）以降に救援登板する可能性を示唆。第６戦は２登板連続完投勝利と好調の山本由伸投手（２７）が先発する。佐々木朗希投手（２３）を含めた日本人３投手のリレーが初めて実現する可能性が出てきた。

運も味方しなかった。２点を追う６回先頭の第３打席目。大谷はイエサベージのスライダーをはじき返したが、相手右翼手のダイビングキャッチに阻まれた。相手先発右腕が両手を上げて喜ぶビッグプレー。４打数無安打に終わり、チームも４安打１得点で完敗を喫し、崖っぷちに立たされた。

第３戦は延長１８回の死闘の末に制した。前日２８日の第４戦はＷＳ初先発し、７回途中４失点。疲労が蓄積している中、２戦連続無安打。４敬遠など６四球があるとはいえ、１３打席連続安打なしと当たりが止まっている。ＰＳで１５試合で８発を放つなど調子は決して悪くないだけに、土俵際からの大爆発に期待がかかる。

大谷は試合前は通常の登板翌日と同じようにキャッチボールなどは行わなかった。だが、後がない状況で“夢継投”のプランが浮上した。ロバーツ監督は「まだ話はしていないが、第６、７戦となれば総力戦だ」とし、大谷の救援登板についても「可能であり、理にかなうのであれば当然選択肢になる」。二刀流を救援に回す総力戦で勝利を狙う覚悟を示した。

課題は明確だ。チームは７回、２番手・エンリケスが１死も奪えず降板。直近３試合は全試合で７回に失点するなど救援陣に不安を残す。信頼できるのはＰＳ８登板で防御率０・９３の朗希くらいだ。負ければ終わる第６戦では山本が先発。場合によっては山本、朗希、大谷というＰＳでは史上初となる日本人トリオのリレーが実現する可能性もある。

大谷は第４戦の試合後に「全試合必要であれば準備したい」と救援登板にも意欲を示していた。第６戦の登板となれば中２日。厳しい条件であることは間違いないが、２３年３月のＷＢＣ決勝・米国戦で９回に登板して試合を締めくくった経験もある。大谷がマウンドに上がれば、試合の流れが一変する可能性もある。

ＤＨからの登板となると、ＤＨを解除する必要があるため、リードした９回の登板が濃厚。追いつかれた場合や、降板後も打順に残るためにはいずれかのポジションを守る必要がある。この日の試合後には外野手用のグラブを１度はめて感触を確かめ、大切そうに遠征用のバッグへと詰め込んだ。ＷＳが７回戦制になって以降、２勝３敗から制覇した確率は約３１％にとどまる。２年連続で頂点に立つために、残された道は２連勝しかない。投打二刀流でフル回転する覚悟はできている。（安藤 宏太）