¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£ÁÀïÀþ¤Ë»²Àï¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ÎËÜ³ÊÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ã£Ð£Â£Ì¡Ë¤ÎÌ£Á´¡¦½ù¼ãßæ¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡£ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç»°¿¶¤òÎÌ»º¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ç¡¢Ì£Á´¤Ç¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Ã£Ð£Â£Ì¤«¤é¤â³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¡Ê£Æ£Á¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÂç¸Â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸½Í¤Î³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥¤¥Í¥í¤Ï£¶·î¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤éÆüËÜ¿Í°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥¹¥Ê¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Î£³Åê¼ê¤â»ÄÎ±¡£ºßÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¥º¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÎ®Æ°Åª¤À¡£