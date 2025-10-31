オリックス・山岡泰輔投手（３０）が５月に取得した国内ＦＡ権を行使せず残留する意思を固めたことが３０日、分かった。１８日に球団と初めて交渉し、年俸６８００万円からの増額が提示されていた。近日中に正式表明する見通しだ。

東京ガスから１６年のドラフト１位で入団。生え抜きの人気選手として低迷期も黄金期も経験してきた。球団からは３年ぶりのＶ奪回へ必要な戦力として評価され、条件面だけでなく熱意も十分に受け止めた。来季は節目のプロ１０年目。山岡自身が新たに進む道も定まった。

今季はリリーフ専任となり、５月５日に初昇格。登板４１試合と１３ホールドはともにチーム３位だった。秋季練習中には岸田監督と面談。意見交換し、先発へ復帰する方針が決まった。１９年には１３勝４敗で最高勝率のタイトル獲得。１５０キロの直球と宝刀スライダーを磨き、慣れたポジションで再び勝負する。

オリックスへの愛着に加え、現役時代を知る岸田監督の存在も大きな判断材料となったもようだ。全日程終了から６日後のスピード会談を用意した球団にも残留の形で応える。５月に中日からトレードで加入し、７月に海外ＦＡ権を取得した岩崎翔投手（３６）も残留することが決まった。