¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡¦°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤ÎºÇ¿·Ä¹ÊÔ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¡ÖBOOK¡×1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°Ëºä¹¬ÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·Ä¹ÊÔ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥¸¥ã¥Ð¥¦¥©¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢10·î31ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½µ´ÖÇä¾å1.6ËüÉô¤òµÏ¿¤·¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡¢°¦¤¹¤ë°Ëºä¹¬ÂÀÏº¡Ø¥¢¥¤¥Í¥¯¥é¥¤¥Í¥Ê¥Ï¥È¥à¥¸¡¼¥¯¡Ù¤òÇ®ÊÛ
¡¡2000Ç¯¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥å¥Ü¥ó¤Îµ§¤ê¡Ù¤ÇÂè5²ó¿·Ä¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°Ëºä»á¤Ï¡¢ËÜºî¾å°´¤Ë¤¢¤¿¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¡Ø¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¡£ËÍ¤¬½ñ¤¤¿¤¤¾®Àâ¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ê¤ê¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼25Ç¯ÌÜ¤Ë¤Þ¤À¤³¤¦¤¤¤¦¾®Àâ¤ò´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤ÆÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!!¤³¤Î·ëËö¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
