高市早苗首相の著書が急上昇 「新書」圏外→2位にランクイン【オリコンランキング】
21日に憲政史上初の女性総理大臣に選出された高市早苗氏が、2024年9月に発行した著書『日本を守る 強く豊かに』（ワック）が、10月31日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で急上昇。前週10月27日付のTOP100圏外から14位に躍り出て、同ランキングの形態別「新書」では2位にランクインした。週間売上は0.5万部で、累積売上は2.1万部となった。
【写真】駐日米国大使が公開したトランプ大統領昼食会の「Menu」
本作は安倍晋三元総理の遺志を継ぐという思いを掲げ、経済安全保障、物価高対策、医療・介護問題、外国人政策、憲法改正、さらには宇宙・科学技術政策やサイバーセキュリティなど、多岐にわたる高市氏の政策・理念をまとめた一冊となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月3日付：集計期間：2025年10月20日〜26日）＞
【写真】駐日米国大使が公開したトランプ大統領昼食会の「Menu」
本作は安倍晋三元総理の遺志を継ぐという思いを掲げ、経済安全保障、物価高対策、医療・介護問題、外国人政策、憲法改正、さらには宇宙・科学技術政策やサイバーセキュリティなど、多岐にわたる高市氏の政策・理念をまとめた一冊となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月3日付：集計期間：2025年10月20日〜26日）＞