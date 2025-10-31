嵐・櫻井翔『建築を巡る旅。』が「BOOK」2位【オリコンランキング】
嵐・櫻井翔がライフスタイルマガジン『Casa BRUTUS』で15年続けてきた連載をまとめた書籍『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』が、週間1.4万部を売り上げ、10月31日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」2位にランクイン。
【写真】カッコイイ…爽やかな装いで登場した櫻井翔
2010年に始まった連載「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」を原点に、安藤忠雄、SANAA、伊東豊雄、藤森照信など、現代日本を代表する建築を中心に再構成した。建築を実際に訪れた際に感じた現地での発見や、これまで150ヶ所以上を巡ってきた櫻井独自の視点が詰まった一冊となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月3日付：集計期間：2025年10月20日〜26日）＞
【写真】カッコイイ…爽やかな装いで登場した櫻井翔
2010年に始まった連載「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」を原点に、安藤忠雄、SANAA、伊東豊雄、藤森照信など、現代日本を代表する建築を中心に再構成した。建築を実際に訪れた際に感じた現地での発見や、これまで150ヶ所以上を巡ってきた櫻井独自の視点が詰まった一冊となっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月3日付：集計期間：2025年10月20日〜26日）＞