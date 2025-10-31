日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』原作本 初の文庫ランキング1位【オリコンランキング】
俳優・妻夫木聡が主演を務める日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の原作で、早見和真氏による小説『ザ・ロイヤルファミリー』（2022年11月刊）が、10月31日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で初の1位を獲得した。
【別カット】目黒蓮が妻夫木聡と…
今年8月にドラマ化が発表されると、2025年8月18日付で60位にランクインし、TOP100入り。10月12日にドラマの初回を迎えると、前週10月27日付（集計期間：2025年10月13日〜10月19日）で初めてTOP5入りを果たし、最新11月3日付で初めて1位に浮上した。週間売上は1.2万部で、累積売上は11.8万部となった。
本作は、税理士の主人公が、ワンマン社長との出会いをきっかけに競馬の世界に入り、馬主一家の波瀾に満ちた20年間を描く長編小説。山本周五郎賞とJRA賞馬事文化賞を受賞している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月3日付：集計期間：2025年10月20日〜26日）＞
