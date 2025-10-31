「年会費1万円」のクレジットカードを使用している友人。自分は年会費無料のものを使用しているのですが、特典はそんなに変わるのでしょうか？

クレジットカードの年会費とは？

クレジットカードの年会費は「カードの利用料としてクレジットカード会社に支払うもの」と考えてよいでしょう。

年会費の金額はクレジットカード会社やカードの種類によって異なりますが、年会費が無料のクレジットカードもあります。一般的に、年会費の額によって受けられる特典やサービスの内容が変わると考えられます。

年会費無料のクレジットカードにもいくつか種類があり、年会費が永続的に無料なものや、申し込み初年度のみ無料で2年目以降は有料になるものなどがあるようです。



年会費有料と無料のクレジットカードの違い

あるクレジットカード会社の年会費有料のクレジットカードと無料のクレジットカードの特徴を表1にまとめました。

表1

クレジットカードA クレジットカードB 年会費 約1万円（オンライン入会の場合のみ初年度無料） 永年無料 旅行傷害保険（死亡・後遺障害の場合） ・海外：最高1億円・国内：最高5000万円 海外：最高2000万円 国内・海外航空機遅延保険 ・乗継遅延費用保険金：2万円限度・出航遅延費用等保険金：2万円限度・寄託手荷物遅延費用保険金：2万円限度・寄託手荷物紛失費用保険金：4万円限度 なし ショッピングガード保険 ・海外：年間最高500万円（1事故につき自己負担額3000円）・国内：年間最高500万円（1事故につき自己負担額3000円） 海外：最高100万円（1事故につき自己負担額1万円） 特典 ポイント ・ポイント・優待サービス

※筆者作成

年会費の有無による違いは、クレジットカード会社やクレジットカードの種類で変わるため、チェックしておくとよいでしょう。



年会費有料と無料のクレジットカード、どちらを選ぶべき？

年会費の有無によるクレジットカードの機能の差は基本的にはないため、自分にとってどちらがよいのか迷う人もいるでしょう。

表1のクレジットカードは年会費有料の方が保険の内容が充実しているため、旅行や出張の機会が多い人におすすめです。逆に、旅行や出張の機会が少ない人には意味のない補償になるため、無料のカードでよいかもしれません。

また、年会費有料のクレジットカードの方がポイントの還元率が高い場合もあるようです。そのため、カードを利用する機会が多い人ほど、有料のクレジットカードの方がお得でしょう。

そのほかにも、ステータスを重視したい人には年会費有料のクレジットカードがおすすめです。海外の出張先などでクレジットカードを利用することで、VIP待遇を受けられる場合もあります。



年会費有料と無料のクレジットカードには保険の充実度などに差がある場合も

クレジットカードには年会費が有料のものと無料のものがあります。また、入会初年度のみ年会費無料で、2年目から年会費が発生するカードもあります。

クレジットカードとしての基本機能に違いはなくても、保険の充実度やポイント率などを比較すると、年会費有料のカードの方が優れている場合もあるでしょう。

しかし、どちらのカードが自分に適しているかは、クレジットカードの使い方などによって異なります。年会費が有料のカードと無料のカードの違いを確認し、自分にはどちらが適しているのか考えてみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー