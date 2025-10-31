山下美月、「オールスター感謝祭」の優勝賞金100万円の使い道明かす
女優の山下美月（26歳）が、10月28日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。2021年春に放送された「オールスター感謝祭」（TBS系）で優勝し、獲得した賞金100万円の使い道を明かした。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。山下はさまぁ〜ずに対し、「私がオールスター感謝歳で優勝した賞金で買ったものはなんでしょう？」とクイズを出題する。
これにさまぁ〜ず・三村マサカズは「100だと…時計かな？」、大竹一樹は「自分のものじゃないんじゃない？」と考えながら、大竹は「みんなに高級お弁当買いました、みたいなのが感じいいじゃない」、三村も「ドラマのスタッフに高級な焼肉弁当」とうなずく。
正解は「ルンバ。残りは叙々苑弁当を現場に差し入れました」。大竹は拍手しながら「やっぱりね、感じいい、これが」、三村も「美月ちゃん、感じいいよ！！」と絶賛した。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。山下はさまぁ〜ずに対し、「私がオールスター感謝歳で優勝した賞金で買ったものはなんでしょう？」とクイズを出題する。
正解は「ルンバ。残りは叙々苑弁当を現場に差し入れました」。大竹は拍手しながら「やっぱりね、感じいい、これが」、三村も「美月ちゃん、感じいいよ！！」と絶賛した。