　ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５４円台前半での推移となっている。本日は円安が加速したほか、ドル高の動きも加わり、ドル円は高市トレードの高値１５３．２５円付近を突破し、ストップを巻き込んで一気に２月以来の高値１５４．４５円付近まで上昇した。

　日銀決定会合後の植田総裁の会見が慎重な色彩が強かったことから、市場では１２月利上げへの期待が後退しており、早くても１月という見方が有力視されている。短期金融市場での年内利上げの確率は４５％前後。

　一方、前日のパウエル議長の会見でＦＲＢの１２月の追加利下げ期待にも不透明感が増す中、日米金利差の縮小は想定よりも緩やかとの観測から、円キャリートレードの加速を期待した円売りが再び過熱している模様。

USD/JPY　154.12　EUR/JPY　178.26
GBP/JPY　202.68　AUD/JPY　100.96

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美