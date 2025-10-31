ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７４ドル高まで伸び悩む ナスダックは大幅安での推移続く
NY株式30日（NY時間14:19）（日本時間03:19）
ダウ平均 47706.18（+74.18 +0.16%）
ナスダック 23682.51（-275.96 -1.15%）
CME日経平均先物 51630（大証終比：+170 +0.33%）
欧州株式30日終値
英FT100 9760.06（+3.92 +0.04%）
独DAX 24118.89（-5.32 -0.02%）
仏CAC40 8157.29（-43.59 -0.53%）
米国債利回り
2年債 3.606（+0.008）
10年債 4.091（+0.016）
30年債 4.652（+0.027）
期待インフレ率 2.297（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（+0.022）
英 国 4.424（+0.032）
カナダ 3.135（-0.023）
豪 州 4.306（+0.083）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.63（+0.15 +0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4018.70（+18.00 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
107227.50（-4223.77 -3.79%）
（円建・参考値）
1652万5902円（-650967 -3.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47706.18（+74.18 +0.16%）
ナスダック 23682.51（-275.96 -1.15%）
CME日経平均先物 51630（大証終比：+170 +0.33%）
欧州株式30日終値
英FT100 9760.06（+3.92 +0.04%）
独DAX 24118.89（-5.32 -0.02%）
仏CAC40 8157.29（-43.59 -0.53%）
米国債利回り
2年債 3.606（+0.008）
10年債 4.091（+0.016）
30年債 4.652（+0.027）
期待インフレ率 2.297（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（+0.022）
英 国 4.424（+0.032）
カナダ 3.135（-0.023）
豪 州 4.306（+0.083）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.63（+0.15 +0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4018.70（+18.00 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
107227.50（-4223.77 -3.79%）
（円建・参考値）
1652万5902円（-650967 -3.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ