NY株式30日（NY時間14:19）（日本時間03:19）
ダウ平均　　　47706.18（+74.18　+0.16%）
ナスダック　　　23682.51（-275.96　-1.15%）
CME日経平均先物　51630（大証終比：+170　+0.33%）

欧州株式30日終値
英FT100　 9760.06（+3.92　+0.04%）
独DAX　 24118.89（-5.32　-0.02%）
仏CAC40　 8157.29（-43.59　-0.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.606（+0.008）
10年債　 　4.091（+0.016）
30年債　 　4.652（+0.027）
期待インフレ率　 　2.297（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（+0.022）
英　国　　4.424（+0.032）
カナダ　　3.135（-0.023）
豪　州　　4.306（+0.083）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.63（+0.15　+0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4018.70（+18.00　+0.45%）

ビットコイン（ドル）
107227.50（-4223.77　-3.79%）
（円建・参考値）
1652万5902円（-650967　-3.79%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ