NY株式30日（NY時間13:18）（日本時間02:18）
ダウ平均　　　47755.93（+123.93　+0.26%）
ナスダック　　　23712.46（-246.01　-1.03%）
CME日経平均先物　51610（大証終比：+150　+0.29%）

欧州株式30日GMT17:18
英FT100　 9760.06（+3.92　+0.04%）
独DAX　 24118.89（-5.32　-0.02%）
仏CAC40　 8157.29（-43.59　-0.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.606（+0.008）
10年債　 　4.091（+0.016）
30年債　 　4.644（+0.018）
期待インフレ率　 　2.300（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（+0.022）
英　国　　4.424（+0.032）
カナダ　　3.135（-0.023）
豪　州　　4.306（+0.083）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.63（+0.15　+0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4013.90（+13.20　+0.33%）

ビットコイン（ドル）
107328.81（-4122.46　-3.70%）
（円建・参考値）
1653万8296円（-635230　-3.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ