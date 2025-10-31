ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１２３ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間13:18）（日本時間02:18）
ダウ平均 47755.93（+123.93 +0.26%）
ナスダック 23712.46（-246.01 -1.03%）
CME日経平均先物 51610（大証終比：+150 +0.29%）
欧州株式30日GMT17:18
英FT100 9760.06（+3.92 +0.04%）
独DAX 24118.89（-5.32 -0.02%）
仏CAC40 8157.29（-43.59 -0.53%）
米国債利回り
2年債 3.606（+0.008）
10年債 4.091（+0.016）
30年債 4.644（+0.018）
期待インフレ率 2.300（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（+0.022）
英 国 4.424（+0.032）
カナダ 3.135（-0.023）
豪 州 4.306（+0.083）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.63（+0.15 +0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4013.90（+13.20 +0.33%）
ビットコイン（ドル）
107328.81（-4122.46 -3.70%）
（円建・参考値）
1653万8296円（-635230 -3.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
