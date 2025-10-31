年収「500万円」、支払いの延滞がなくても「クレカ」の審査に落ちる!?収入や支払い履歴以外で審査に影響する要素はなに？

クレカの審査に年収は影響するのか？

「クレジットカードは年収が低い人は申し込めない」と思っている人もいるでしょう。

しかし、クレジットカードの申し込み資格に「年収いくら以上」という記載はされていない場合もあります。

例えば、JCBカードSは「18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方」を申し込み対象としています。グレードの高いゴールドカードやプラチナカードも「20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方」という記載のみで、年収の基準については記載されていません。

また、楽天カードの場合も「18歳未満、海外在住の方はカードをお申し込みいただけません」と備考欄に記載されているだけで、年収の基準については触れられていないようです。

ただし、クレジットカードを申し込む際には年収を申告する必要があるため、年収がまったく関係ないわけではないでしょう。



クレカの審査に影響する要素

クレジットカードを利用する際には「代金を支払う能力があるか」が審査されます。

一般社団法人日本クレジット協会によると、審査手順は以下のようになっています。



・書類審査により、氏名・住所・勤務先などをチェックする

・本人確認、申し込み意思の確認、在籍確認などの確認業務を行う

・自社との過去の取引状況を確認する

・信用機関情報を利用して自社以外のクレジット利用状況を確認する

・審査の可否を決定する

信用情報とは申込者のクレジットやローンの支払い状況のことで、信用情報機関には契約の種類や契約額・入金履歴・残債額などが登録されています。

つまり、クレジットカードの審査では年齢や職業などの「属性情報」と、これまでの金融取引に関連する「信用情報」が見られると考えられます。

今回の事例では「年収500万円で支払いの延滞がなくても審査に落ちることはあるのか？」ということですが、勤務状況や現在の借り入れ状況など、収入や延滞の履歴以外の要素が審査に影響することもあるでしょう。



クレカの審査に受かりやすくするためのポイント

クレジットカードの審査に受かりやすくするためには、銀行系や信販系ではなく、比較的審査が緩いといわれている流通系や消費者金融系のクレジットカードを選ぶとよいかもしれません。

また、ゴールドカードやプラチナカードといった上位ランクのクレジットカードは審査が厳しいため、まずは年会費無料のクレジットカードを作ることをおすすめします。そのほかにも、キャッシング枠をつけないことや、多重申し込みを避けることなども、審査に受かりやすくなるポイントです。

信用情報に延滞の履歴が残らないようにするためにも、月々の利用額を忘れずにチェックしたり、入金にネットバンキングを利用したりするとよいでしょう。



勤務状況や現在の借り入れ状況など、審査に影響する要素は年収や支払い履歴以外にもある

クレジットカードの申し込み資格には、年収の基準について定められていない場合もあります。そのため、年収が低いことを理由にクレジットカードの申し込みができないということはないでしょう。

ただし、申込時に年収を申告する必要はあるため、審査にまったく関係ないわけではないと考えられます。

また、年収や支払いの延滞履歴以外にも、勤務状況や現在の借り入れ状況など、審査に影響する要素にはさまざまなものがあります。審査に受かりやすくするためには、年会費無料のクレジットカードを選んだり、キャッシング枠をつけないようにしたりするとよいでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー