日経225先物：31日2時＝170円高、5万1630円
31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の5万1630円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては304.39円高。出来高は1万2519枚となっている。
TOPIX先物期近は3329ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51630 +170 12519
日経225mini 51630 +170 205856
TOPIX先物 3329 +19 16896
JPX日経400先物 30085 +175 1728
グロース指数先物 704 +3 685
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
