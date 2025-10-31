サッカーのＪリーグで、２０２６〜２７年からの秋春制移行を前に、来年２〜６月に実施する特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のJ１開幕節（２月７、８日）で、Ｃ大阪―Ｇ大阪による「大阪ダービー」開催が最終調整されていることが３０日、分かった。複数のリーグ関係者が明かした。会場はヤンマースタジアム長居となる予定。特別大会はＪ１を東西１０チームに分けて争う地域リーグラウンド（Ｒ）、最終順位を決めるプレーオフＲで行われる。

Ｊリーグは、２６年８月から秋春制に移行する、大きな転換期を迎える。移行を前に同年前半の４か月間を使って開催されるのが特別大会だ。今季は３節を残すが、Ｃ大阪、Ｇ大阪ともＪ１残留を確定させており、特別大会の開幕を盛り上げるため「大阪ダービー」が候補として挙がった模様だ。今季の開幕戦（Ｃ大阪が５―２で勝利）でも行われたリーグ屈指のカードとなり、関係者も「大会が勢いづく」と話している。

Ｃ大阪のホーム戦は通常、約２万５０００人収容のヨドコウ桜スタジアムで開催されているが、特別大会の開幕が予定されているヤンマースタジアム長居は約５万人収容。「大阪ダービー」での使用は２０２１年５月２日以来となり、１４年４月１２日の同カード過去最高入場者数４万２７２３人を更新する可能性もある。

秋春制に向けて、サッカー熱を継続させるために、重要な位置づけとなる特別大会。昇格、降格はないが優勝チームには２６〜２７年アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の出場権が与えられる。大阪の南北に位置する両チームによる戦いは、過去リーグ戦では５０戦してＧ大阪の２５勝７分け１８敗。誇りをかけた永遠のライバル対決で、Ｊリーグにとって特別な１年が幕を開ける。

◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ Ｊ１は２０チームを東西２組に分け、地域リーグラウンド（２６年２月７日〜５月２４日）としてホーム＆アウェーで各チームが１８試合を実施。９０分で勝負が決しない場合、延長戦なしでＰＫ戦で決着をつける。９０分勝利が勝ち点３、ＰＫ戦勝利は２、同敗戦は１。各組の同順位チームがプレーオフラウンドをホーム＆アウェー（５月３０、３１日に第１戦、６月６、７日に第２戦）で戦い、最終順位を決定する。優勝クラブには賞金１億５０００万円とＡＣＬＥ出場権が与えられる。昇格、降格はなし。Ｊ２とＪ３は統一で計４０チームによる特別大会を実施する。